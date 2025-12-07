Duminică după-amiază, Lukic a reușit o triplă pentru U Cluj în victoria contra lui FC Hermannstadt, scor 3-0. Bosniacul a ajuns la 10 goluri în acest sezon de Superliga și l-a egalat pe rapidistul Alex Dobre.

Jovo Lukic: "Craiova a făcut ce a făcut, e decizia lor. Mă simt mai bine la U Cluj decât acolo"



Sezonul foarte bun al lui Lukic vine după doar două goluri marcate la Universitatea Craiova în 31 de meciuri. În vară, oltenii s-au despărțit de vârful născut la Banja Luka, care a semnat ulterior cu U Cluj.



După tripla contra lui FC Hermannstadt, Lukic a explicat cum a presimțit că va face un meci mare și a vorbit despre plecarea de la Craiova.



"Mă simt bine, am marcat 3 goluri. E o mare onoare să reușesc asta la un astfel de club. Acum, îmi doresc și mai mult.



Să vă spun o poveste amuzantă. Azi glumeam cu colegul meu de cameră. I-am zis că dacă marchez azi 3 goluri aș urca pe primul loc în clasamentul golgheterilor. El nu credea. Când am marcat al treilea gol, m-am uitat la el. Sunt foarte fericit și mă bucur că mi-am putut ajuta echipa.



Plecarea de la Craiova? Am vrut să îmi demonstrez mie că pot juca în acest campionat și că pot fi un bun marcator. Nu regret nimic. Craiova a făcut ce a făcut, e decizia lor. Să fiu sincer, îmi place mai mult aici decât la Craiova.



Sper să ajungem în play-off. Am arătat că avem calitate, iar azi am meritat cele 3 puncte", a spus Lukic.

Clasamentul golgheterilor din Superliga

