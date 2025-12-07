Duminică după-amiază, Lukic a reușit o triplă pentru U Cluj în victoria contra lui FC Hermannstadt, scor 3-0. Bosniacul a ajuns la 10 goluri în acest sezon de Superliga și l-a egalat pe rapidistul Alex Dobre.
Jovo Lukic: "Craiova a făcut ce a făcut, e decizia lor. Mă simt mai bine la U Cluj decât acolo"
Sezonul foarte bun al lui Lukic vine după doar două goluri marcate la Universitatea Craiova în 31 de meciuri. În vară, oltenii s-au despărțit de vârful născut la Banja Luka, care a semnat ulterior cu U Cluj.
După tripla contra lui FC Hermannstadt, Lukic a explicat cum a presimțit că va face un meci mare și a vorbit despre plecarea de la Craiova.
"Mă simt bine, am marcat 3 goluri. E o mare onoare să reușesc asta la un astfel de club. Acum, îmi doresc și mai mult.
Să vă spun o poveste amuzantă. Azi glumeam cu colegul meu de cameră. I-am zis că dacă marchez azi 3 goluri aș urca pe primul loc în clasamentul golgheterilor. El nu credea. Când am marcat al treilea gol, m-am uitat la el. Sunt foarte fericit și mă bucur că mi-am putut ajuta echipa.
Plecarea de la Craiova? Am vrut să îmi demonstrez mie că pot juca în acest campionat și că pot fi un bun marcator. Nu regret nimic. Craiova a făcut ce a făcut, e decizia lor. Să fiu sincer, îmi place mai mult aici decât la Craiova.
Sper să ajungem în play-off. Am arătat că avem calitate, iar azi am meritat cele 3 puncte", a spus Lukic.
Clasamentul golgheterilor din Superliga
- 1. Alex Dobre (Rapid), Jovo Lukic (U Cluj) - 10 goluri
- 2. Florin Tănase (FCSB) - 9 goluri
- 3. Sebastian Mailat (FC Botoșani) - 8 goluri
- 4. Ricardo Matos (FC Argeș) - 7 goluri
- 5. Valentin Costache (UTA Arad), Steven Nsimba (Universitatea Craiova), Alexandru Ișfan (Farul), Paulinho (Oțelul Galați) - 6 goluri