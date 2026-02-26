Nota primită de Ionuț Radu după ce l-a eliminat pe Răzvan Lucescu din Europa League

Alexandra Anghel (28 de ani), campioana europeană la lupte în 2023 și medaliată cu bronzul mondial în 2022, are un program solicitant care depășește imaginația oricărui om obișnuit.

Alexandra Anghel a arătat ce înseamnă viața de sportiv

Sportiva legitimată de Steaua București a acordat, în exclusivitate pentru Sport.ro, un amplu interviu în care a discutat, printre altele, despre programul ei.

Între 20 și 26 aprilie se va desfășura Campionatul European de lupte de la Tirana. Pe 24 octombrie - 1 noiembrie 2026 se va disputa Mondialul de la Manama, capitala Bahrainului.

Cu două competiții majore în 2026 și cu mari ambiții, Alexandra Anghel își permite să se odihnească, doar după European, maximum o săptămână. De asemenea, singura ei zi liberă în general este duminica.

Redăm, în următoarele rânduri, discuția purtată cu Alexandra Anghel despre ce înseamnă programul unei luptătoare profesioniste.

Alexandra Anghel: „Programul este foarte strict”

Cum decurge o zi obișnuită pentru tine?

Noi suntem foarte mult plecate pe parcursul anului. Tot timpul suntem plecate în stagii de pregătire, în cantonamente. Avem mai rar timp de noi. Asta este viața noastră. Este viața pe care o iubim pentru că d-aia facem ceea ce facem și nu există niciun regret pentru viața noastră de sportive. Programul este foarte strict. Sunt două antrenamente pe zi. Sunt antrenamentul de dimineață, după care odihnă, și antrenamentul de seară, iar odihnă și după o iei de la capăt.

Toată săptămâna?

Nu, weekendurile sunt diferite. Sâmbăta este doar un antrenament și duminica este o zi liberă de care ne putem și noi bucura. Mai ieși la o cafea, mai te duci la un film și cam asta este viața unui sportiv de performanță.

De cât timp are nevoie organismul pentru a se reface după o sesiune de o zi în concurs? Ce metode aplici pentru refacere?

Eu m-am luptat sâmbătă la concurs, de exemplu. Am avut o zi de pauză, când am mers la saună, la SPA. Am înotat, m-am relaxat și a doua zi am fost la antrenament.

Te-ai refăcut rapid!

Asta pentru că sunt într-o continuă pregătire și asta fac până la Campionatul European. După Campionatul European probabil îmi voi lua o pauză mult mai mare. Acum sunt în pregătire. Turneul acesta face parte din pregătirea mea și din acest motiv totul a fost foarte rapid, a fost nevoie doar de o zi ca să îmi revin.

Alexandra Anghel: „Fac totul treptat”

Ce înseamnă o pauză mult mai mare?

Mult mai mare înseamnă câteva zile (n.r.- râde). Ar fi o săptămână maximum, în care mă reglez și fac alte chestii care îmi plac. Stau cu familia, dar după o săptămână maximum intru din nou, nu neapărat pe saltea, dar ceva ușor. Cu sală de fitness, fac exerciții pentru tonifiere, nu chiar în sala de lupte din nou. Fac totul treptat. Am nevoie de o săptămână după o competiție majoră, pentru care mă pregătesc luni de zile, simt că am nevoie de o pauză.