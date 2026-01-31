Sergio Ramos urcă în ring! Fostul star al Realului ar urma să se lupte cu Andrew Tate în Qatar

Ajuns la 39 de ani, legendarul fundaș spaniol nu a pus încă ghetele în cui, deși statutul său actual este de jucător liber, după ce și-a încheiat conturile cu mexicanii de la Monterrey pe 1 ianuarie 2026. În timp ce fanii așteptau o posibilă revenire în fotbal, viitorul ibericului pare să se îndrepte către o direcție complet neașteptată: sporturile de contact.



Gala miliardarilor



Mai multe surse din Spania indică faptul că Ramos se pregătește intens pentru o intrare spectaculoasă în lumea boxului. Fostul internațional spaniol, cu 180 de selecții la națională, ar fi primit o propunere concretă din partea Misfits Boxing. Planul include un contract pentru două lupte, iar prima dintre ele ar urma să aibă loc pe 22 august, într-un cadru exclusivist din Qatar.



Adversarul vehiculat este unul cât se poate de neașteptat: Andrew Tate. Fost kickboxer profesionist și un personaj extrem de vizibil în mediul online, Tate ar fi acceptat provocarea.





