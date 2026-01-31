Sergio Ramos urcă în ring! Fostul star al Realului ar urma să se lupte cu Andrew Tate în Qatar

Sergio Ramos urcă în ring! Fostul star al Realului ar urma să se lupte cu Andrew Tate în Qatar Box
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sergio Ramos, liber de contract după despărțirea de Monterrey, ar putea debuta în box împotriva controversatului Andrew Tate, într-o gală programată în august, în Qatar.

TAGS:
Sergio RamosAndrew TateBox
Din articol

Ajuns la 39 de ani, legendarul fundaș spaniol nu a pus încă ghetele în cui, deși statutul său actual este de jucător liber, după ce și-a încheiat conturile cu mexicanii de la Monterrey pe 1 ianuarie 2026. În timp ce fanii așteptau o posibilă revenire în fotbal, viitorul ibericului pare să se îndrepte către o direcție complet neașteptată: sporturile de contact.

Gala miliardarilor

Mai multe surse din Spania indică faptul că Ramos se pregătește intens pentru o intrare spectaculoasă în lumea boxului. Fostul internațional spaniol, cu 180 de selecții la națională, ar fi primit o propunere concretă din partea Misfits Boxing. Planul include un contract pentru două lupte, iar prima dintre ele ar urma să aibă loc pe 22 august, într-un cadru exclusivist din Qatar.

Adversarul vehiculat este unul cât se poate de neașteptat: Andrew Tate. Fost kickboxer profesionist și un personaj extrem de vizibil în mediul online, Tate ar fi acceptat provocarea.


Informațiile apărute în spațiul public, preluate de presa internațională, susțin că negocierile sunt finalizate: „Andrew Tate vs Sergio Ramos e gata. Se vor înfrunta într-un meci profesionist de șase runde în Qatar. Misfits Boxing va organiza evenimentul pe 22 august”.

Rămâne de văzut dacă fundașul, a cărui cotă de piață a ajuns la 800.000 de euro, va confirma oficial trecerea de la duelurile din careul mic la cele din ring.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce avere are Sergio Ramos, devenit patron de club după o afacere de 450.000.000€
Ce avere are Sergio Ramos, devenit patron de club după o afacere de 450.000.000€
Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!
Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație
ULTIMELE STIRI
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu”
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu”
FC Argeș - UTA 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Oaspeții au avut două ocazii mari
FC Argeș - UTA 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Oaspeții au avut două ocazii mari
Paris FC – Olympique Marseille ACUM pe VOYO! Urmează Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00)
Paris FC – Olympique Marseille ACUM pe VOYO! Urmează Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“

Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“



Recomandarile redactiei
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu”
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu”
FC Argeș - UTA 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Oaspeții au avut două ocazii mari
FC Argeș - UTA 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Oaspeții au avut două ocazii mari
Leeds – Arsenal, AUTOGOL incredibil ACUM pe VOYO! Lovitură pentru ”tunari” în startul meciului
Leeds – Arsenal, AUTOGOL incredibil ACUM pe VOYO! Lovitură pentru ”tunari” în startul meciului
Alte subiecte de interes
Sergio Ramos s-a decis! Este aproape să îi fie din nou adversar lui Lionel Messi
Sergio Ramos s-a decis! Este aproape să îi fie din nou adversar lui Lionel Messi
Detaliul care anunță transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid! Cum a cheltuit francezul o sumă uriașă
Detaliul care anunță transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid! Cum a cheltuit francezul o sumă uriașă
Fraţii Tate au plecat din România cu un avion privat! Andrew a practicat kickbox și are 76 de victorii în palmares
Fraţii Tate au plecat din România cu un avion privat! Andrew a practicat kickbox și are 76 de victorii în palmares
O nouă lovitură primită de frații Tate! Decizia judecătorilor în cazul britanicilor judecați pentru viol și trafic de persoane
O nouă lovitură primită de frații Tate! Decizia judecătorilor în cazul britanicilor judecați pentru viol și trafic de persoane
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
CITESTE SI
Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

stirileprotv Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un mic oraș este scos la vânzare – dar localnicii nu vor să plece. Costă câteva milioane de dolari

stirileprotv Un mic oraș este scos la vânzare – dar localnicii nu vor să plece. Costă câteva milioane de dolari

Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București

stirileprotv Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!