Gazdele au început în forță și au deschis scorul rapid prin Wilson. Până la pauză, Iwobi a făcut 2-0, iar londonezii lui Tottenham au fost puși la zid.

Spurs au redus diferența în minutul 66, prin Richarlison, însă nu au mai reușit să evite înfrângerea. Radu Drăgușin a fost titular și a evoluat până în minutul 90.

Drăgușin, martor la „jihad”: două borne stabilite după Fulham - Tottenham

Potrivit OPTA, Fulham a condus la pauză cu cel puțin două goluri diferență în ambele meciuri din acest sezon contra lui Tottenham. Sunt singurele două dăți în cele 38 de confruntări directe din Premier League când s-a întâmplat acest lucru.

Mai mult, din decembrie 2025 și până acum, doar Erling Haaland are mai multe contribuții de gol în Premier League decât Harry Wilson. Norvegianul are 14, în timp ce jucătorul lui Fulham a ajuns la 11, cu 6 goluri și 5 pase decisive.

În urma acestui rezultat, Tottenham rămâne pe locul 16, cu 29 de puncte, la doar patru peste West Ham United, ocupanta poziției a 18-a, prima retrogradabilă.

Pentru Spurs urmează un nou test joi, 5 martie, de la ora 22:00, LIVE pe VOYO, în etapa a 29-a. Apoi, londonezii vor face deplasarea la Madrid pentru duelul cu Atletico Madrid, din optimile UEFA Champions League.