Duminică, 8 februarie, de la ora 16:00, studioul se transformă din nou în punctul zero al dezbaterilor din fotbal. Fața la joc! revine cu o ediție specială, gata de show și analize după o săptămână plină de evenimente sportive. Emisiunea va fi transmisă în direct la PRO TV, dar și pe platforma VOYO!

La masa discuțiilor se vor afla jurnalistul și moderatorul Costin Ștucan, jurnalistul Cătălin Oprișan și fostul internațional Costel Pantilimon, singurul român care a câștigat Premier League, eșalonul de elită al Angliei. În această ediție, Florin Prunea va fi invitatul special! Săptămâna trecută l-am avut în platou pe Pavel Bartoș.

Emisiunea aduce în prim-plan atât cele mai importante confruntări din campionatele interne, cât și duelurile spectaculoase din competițiile externe. Platforma VOYO oferă acces exclusiv la Premier League, Ligue 1, FA Cup și Coppa Italia!

Fața la joc! înseamnă dezbatere autentică, argumente solide, schimburi de idei aprinse și, bineînțeles, momente de umor care fac ca fiecare ediție să fie savurată până la ultimul minut.

Florin Prunea, invitat special la Fața la joc! Cifrele fostului portar al naționalei

Retras în 2006 la FC Național, Florin Prunea a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Dinamo, ”U” Cluj, Universitatea Craiova, Erzurumspor, Astra Ploiești, Lovech, FCM Bacău și Skoda Xanthi.

41 de apariții a bifat Prunea, component al Generației de Aur, la prima reprezentativă a României. Trei dintre ele au fost însemnate la Campionatul Mondial din 1994.