Fulham - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 16:00. Radu Drăgușin, anunțat din nou titular

Fulham - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 16:00. Radu Drăgușin, anunțat din nou titular Premier League
Fulham primește vizita lui Tottenham, astăzi, de la ora 16:00, în etapa a 28-a din Premier League. Radu Drăgușin este anunțat titular la oaspeți.

TottenhamFulhamradu dragusin
Tottenham, locul 16, traversează o perioadă groaznică în campionat, cu trei eșecuri în ultimele trei etape și e la doar 4 puncte peste prima poziție retrogradabilă din Premier League, ocupată acum de West Ham.

Nici schimbarea antrenorului nu a adus o răbufnire de orgoliu din partea lui Tottenham. Sub comanda interimarului Igor Tudor, care l-a înlocuit pe Thomas Frank, echipa lui Radu Drăgușin a pierdut clar derby-ul cu Arsenal, scor 1-4.

De partea cealaltă, Fulham se află la mijlocul ierarhiei din Premier League, pe locul 10. Echipa lui Marco Silva a avut și ea trei înfrângeri consecutive, însă runda trecută a încheiat seria negativă în urma victoriei de pe terenul lui Sunderland, 3-1.

Radu Drăgușin este anunțat titular de presa britanică și pentru acest duel. Cristian Romero este în continuare suspendat, însă la Tottenham va reveni după accidentare un alt fundaș central, austriacul Kevin Danso.

