Naționala feminină a Iranului se pregătește pentru debutul la turneul din Australia, împotriva Coreei de Sud. Pregătirile au trecut însă în plan secund după moartea ayatollahului Ali Khamenei, eveniment care a agitat apele și în tabăra sportivă de la Gold Coast. Membrii delegației iraniene au interdicție de a vorbi public despre regim.

La conferința de presă oficială premergătoare meciului, un jurnalist a întrebat-o pe antrenoarea Marziyeh Jafari despre evenimentele recente din țară. Însă nu a apucat să răspundă, deoarece ofițerul de presă al competiției a întrerupt discuția: „Să ne concentrăm pe meciul în sine”, a solicitat acesta.

Ulterior, antrenoarea a evitat subiectul politic și a transmis: „Nu cred că trebuie să vorbim despre acest subiect acum. Naționala a ajuns la un turneu important și cred că ar trebui să trecem la următoarea întrebare”.

La rândul său, jucătoarea Zahra Gambali a refuzat să vorbească despre război, alegând să se concentreze exclusiv pe fotbal.

„Este a doua oară când particip la acest turneu grozav, sunt echipe foarte puternice aici. Vrem să ne calificăm la Cupa Mondială și știm că Coreea, Australia și Filipine sunt adversare dificile”, a spus sportiva, potrivit one.co.il.

Acuzații de terorism și retrageri din națională

Din cauza protestelor anti-regim din ultimele luni, două jucătoare au părăsit echipa. Una dintre ele, Kowsar Kamali, a explicat decizia într-o postare pe rețelele de socializare, ștearsă la scurt timp după publicare.

„Nu pot să mă prefac că totul este normal. Această decizie nu izvorăște din furie, ci din conștientizare. Nu din lipsă de respect, ci din respect pentru conștiința mea. Astăzi îmi iau rămas bun nu de la fotbal, ci de la echipa națională, în speranța unei zile în care voi putea juca din nou pentru popor cu inima împăcată”, a scris Kowsar Kamali.

În plus, prezența iranienelor a stârnit îngrijorări de securitate în Australia. Tina Kordrostami, consilier local în Sydney de origine iraniană, a ridicat suspiciunea că membri ai Gărzilor Revoluționare (organism considerat terorist) s-ar fi infiltrat în delegația asiatică.

„Se creează o situație imposibilă. Pe de o parte, deschidem ușa sportului și diplomației între națiuni, iar pe de altă parte, am putea permite rețele care operează în umbra unui organism desemnat sau pe cale de a fi desemnat organizație teroristă. Aici nu este vorba despre sportive, ci despre sistemul care însoțește delegațiile din țările autoritare”, a spus Tina Kordrostami.