Sport.ro a stat cu puțin timp în urmă la vorbă cu Rafael Moreno, antrenor spaniol cu experiență, care a instruit sute de jucători și a transformat centrul „PadelMania” din capitală într-un punct de atracție pentru pasionați.



Codin Maticiuc, cunoscut pentru cariera sa în film și stilul de viață extravagant, este un vizitator constant al locației, după cum ne-a dezvăluit insuși „Rafa”.



Fan înfocat FCSB, Codin Maticiuc s-a îndrăgostit de padel



Născut pe 5 octombrie 1980 la București, Codin Maticiuc este producător de film, actor, autor și om de afaceri. A fondat Watch Me Productions, unde a produs filme de succes precum București Non-Stop, Miami Bici și Investitorii.



„Codin vine des și joacă aici. Este foarte implicat și prietenos, alături de alte personalități precum Speak”, a spus Rafael Moreno pentru Sport.ro.

În fotbal, Maticiuc susține FCSB. Omul de afaceri comentează constant meciurile și oferă analize pe rețelele sociale și este o prezență destul de comună pe stadion.

Codin Maticiuc a fost prezent la FCSB - Shkendija



Codin Maticiuc a fost prezent pe Arena Națională din București, la meciul dintre FCSB și Shkendija, din manșa retur al celui de-al doilea tur preliminar din UEFA Champions League.



Campioana României avea să piardă acel meci, scor 1-2, după ce Cisotti a deschis scorul în minutul 28 și Latifi și Krstevski au punctat pentru oaspeți.



Atunci, omul de afaceri era sigur de faptul că trupa patronată de Gigi Becali va avea viață ușoară cu nord-nacedonii.



„Nu am venit cu speranțe, am venit cu certitudine. Îi batem rău. Nu mă bazez pe nimic. În toate acțiunile din viața mea nu m-am bazat pe nimic și mi-a ieșit. Îi batem rău, ne calificăm, mergem mai departe. (Are forța FCSB să meargă în Champions League?) Eu cred că am trecut doar printr-o pasă proastă, de la pauză. Echipa se va închega, suntem mai buni decât când s-a terminat. Nu văd de ce nu am avea forța să ne calificăm. E un adversar slab, zic eu”, zicea Maticiuc pentru Prosport.

