Cu terenuri moderne și un circuit național în plină expansiune, padelul atrage jucători de toate vârstele, de la copii de 5 ani până la amatori și profesioniști experimentați.



Unul dintre oamenii care au contribuit enorm la popularizarea acestui sport este Rafael Moreno, antrenor spaniol cu o experiență impresionantă.



Originar din Montilla, Cordoba, Rafael a descoperit padelul după ani de tenis și a obținut certificarea de instructor în 2012. Din 2013, s-a stabilit în România, unde a instruit sute de jucători și a transformat PadelMania într-un reper al sportului.



L-am întâlnit pe Rafael în timpul Etapei a IX-a a Circuitului Profesionist de Padel 2025, organizată la București (5-7 septembrie), și am vorbit despre popularitatea padelului, atmosfera turneului și poveștile din spatele fileului.



„E o nebunie frumoasă ce se întâmplă acum”



Sport.ro: Rafa, am auzit că ești mâna dreaptă a lui Daniel. Cum a fost parcursul tău până acum?



Rafa: Organizăm al nouălea turneu din Circuitul Național, Circuitul Profesionist de Padel, aici, la clubul nostru, Padel Mania, Herăstrău. Am început vineri de la ora cinci, iar cele șase terenuri au fost pline de meciuri de atunci și până acum. Avem 156 de meciuri în acest weekend, cu participanți veniți din toată țara: Cluj, Brașov, Craiova, Timișoara, Constanța, Sibiu. Totul merge foarte bine, competiția se apropie de final, iar cele mai bune echipe se confruntă acum în finală. Sunt foarte mulțumit. Atmosfera a fost extraordinară, iar nivelul padelului crește mult, ceea ce mă bucură enorm.



Sport.ro: Dacă i-ai fi spus tânărului Rafa că padelul va deveni atât de popular, ai fi crezut?



Rafa: Știi, am văzut cum creștea în Spania. Când eram tânăr, jucam tenis, apoi am trecut la padel, iar în Spania sportul acesta se dezvolta foarte rapid. Când m-am mutat aici, în 2013, padelul nu era la fel de popular în afara Spaniei. Dar în ultimii ani, am observat o creștere în țări precum Italia, Suedia, Franța, Portugalia, Finlanda. Ne așteptam cumva să crească, dar în ultimii doi ani a devenit aproape o nebunie. Apar tot mai mulți jucători noi, iar eu sunt extrem de încântat să văd asta. Când am ajuns aici, nimeni nu știa ce e o rachetă de padel sau ce e padelul. Părea un fel de mini-tenis, iar tenismenii râdeau, spunând că pot câștiga ușor. E adevărat că ai un avantaj dacă joci sporturi cu racheta, dar padelul e un sport complet diferit. Strategia, dinamica jocului, totul e diferit față de tenis.



Sport.ro: Am jucat un punct cu tine, Rafa, și pot confirma că e foarte diferit. Am jucat puțin tenis când eram tânăr, dar m-ai bătut fără drept de apel.



Rafa: Da, e destul de dificil. Cred că padelul devine atât de popular la nivel mondial pentru că e foarte ușor să te distrezi de la început. Toată lumea se poate distra, dar e greu să joci la nivel înalt. Practic, acoperă toate nivelurile de joc. Important e să joci cu alți trei jucători de nivelul tău, iar atunci te distrezi garantat. Avem jucători de la 10 ani până la aproape 70 de ani. Avem și o școală pentru copii, de la cinci ani, care se bucură enorm. E un sport care primește pe toată lumea și e destul de captivant.

