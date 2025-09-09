INTERVIU Rafael Moreno și cum e să îți pui toți mușchii în mișcare pe terenul de padel

Padelul este sportul care cucerește rapid România, iar la București, PadelMania Herăstrău a devenit centrul acestei noi pasiuni. 

Cu terenuri moderne și un circuit național în plină expansiune, padelul atrage jucători de toate vârstele, de la copii de 5 ani până la amatori și profesioniști experimentați.

Unul dintre oamenii care au contribuit enorm la popularizarea acestui sport este Rafael Moreno, antrenor spaniol cu o experiență impresionantă. 

Originar din Montilla, Cordoba, Rafael a descoperit padelul după ani de tenis și a obținut certificarea de instructor în 2012. Din 2013, s-a stabilit în România, unde a instruit sute de jucători și a transformat PadelMania într-un reper al sportului.

L-am întâlnit pe Rafael în timpul Etapei a IX-a a Circuitului Profesionist de Padel 2025, organizată la București (5-7 septembrie), și am vorbit despre popularitatea padelului, atmosfera turneului și poveștile din spatele fileului.

„E o nebunie frumoasă ce se întâmplă acum”

Sport.ro: Rafa, am auzit că ești mâna dreaptă a lui Daniel. Cum a fost parcursul tău până acum?

Rafa: Organizăm al nouălea turneu din Circuitul Național, Circuitul Profesionist de Padel, aici, la clubul nostru, Padel Mania, Herăstrău. Am început vineri de la ora cinci, iar cele șase terenuri au fost pline de meciuri de atunci și până acum. Avem 156 de meciuri în acest weekend, cu participanți veniți din toată țara: Cluj, Brașov, Craiova, Timișoara, Constanța, Sibiu. Totul merge foarte bine, competiția se apropie de final, iar cele mai bune echipe se confruntă acum în finală. Sunt foarte mulțumit. Atmosfera a fost extraordinară, iar nivelul padelului crește mult, ceea ce mă bucură enorm.

Sport.ro: Dacă i-ai fi spus tânărului Rafa că padelul va deveni atât de popular, ai fi crezut?

Rafa: Știi, am văzut cum creștea în Spania. Când eram tânăr, jucam tenis, apoi am trecut la padel, iar în Spania sportul acesta se dezvolta foarte rapid. Când m-am mutat aici, în 2013, padelul nu era la fel de popular în afara Spaniei. Dar în ultimii ani, am observat o creștere în țări precum Italia, Suedia, Franța, Portugalia, Finlanda. Ne așteptam cumva să crească, dar în ultimii doi ani a devenit aproape o nebunie. Apar tot mai mulți jucători noi, iar eu sunt extrem de încântat să văd asta. Când am ajuns aici, nimeni nu știa ce e o rachetă de padel sau ce e padelul. Părea un fel de mini-tenis, iar tenismenii râdeau, spunând că pot câștiga ușor. E adevărat că ai un avantaj dacă joci sporturi cu racheta, dar padelul e un sport complet diferit. Strategia, dinamica jocului, totul e diferit față de tenis.

Sport.ro: Am jucat un punct cu tine, Rafa, și pot confirma că e foarte diferit. Am jucat puțin tenis când eram tânăr, dar m-ai bătut fără drept de apel.

Rafa: Da, e destul de dificil. Cred că padelul devine atât de popular la nivel mondial pentru că e foarte ușor să te distrezi de la început. Toată lumea se poate distra, dar e greu să joci la nivel înalt. Practic, acoperă toate nivelurile de joc. Important e să joci cu alți trei jucători de nivelul tău, iar atunci te distrezi garantat. Avem jucători de la 10 ani până la aproape 70 de ani. Avem și o școală pentru copii, de la cinci ani, care se bucură enorm. E un sport care primește pe toată lumea și e destul de captivant.

Sport.ro: Aș zice chiar că e adictiv. Întrebarea pe care i-am pus-o și lui Daniel: cine e cel mai bun jucător pe care l-ai întâlnit în padel?

Rafa: Când jucam în Spania, am întâlnit jucători foarte buni. Aș zice Alex Ruiz, unul dintre cei mai buni jucători acum, dar am jucat cu el în categoriile inferioare când eram mai tineri. E destul de cunoscut în lumea padelului.

Sport.ro: Ai jucat vreodată cu vreo celebritate?

Rafa: Da, am jucat cu câțiva artiști. Aici, în România, vin des oameni cunoscuți, dar nu sunt foarte la curent cu celebritățile locale. De exemplu, Codin Maticiuc vine destul de des, și Speak joacă cu el. Sunt oameni foarte cunoscuți și foarte de treabă.

Sport.ro: Hai să vorbim despre Radu Ionescu, românul care joacă pentru echipa națională a SUA. Ce știi despre el?

Rafa: Sincer, nu știu foarte multe. L-am întâlnit anul trecut, când a venit în țară în vacanță. Joacă mult în Miami, unde locuiește, și a fost o plăcere să-l cunosc. Nu am avut ocazia să joc sau să mă antrenez cu el, dar e clar că are abilități remarcabile. A jucat și cu cei mai buni jucători de aici, precum Arman, Robert, Joria, Cito – antrenorul spaniol pe care îl avem. Sunt foarte bucuros că avem jucători de acest nivel.

Sport.ro: În final, descrie padelul în trei cuvinte.

Rafa: Amestec, tenis, squash. Pentru mine, padelul e un mix între tenis și squash.

Sport.ro: Mulțumim mult, Rafa!

Rafa: Mulțumesc!

