REPORTAJ | Templul padelului din inima Banatului, locul în care mișcarea și socializarea se îmbină
Emanoil Ursache
Sport.ro vă prezintă atmosfera de la Padel Center, cea mai mare bază pentru sportul cu pereți din vestul României. Președintele Federației de Padel din România, Lucian Perescu, invită oamenii la mișcare și la socializare.  

Fenomenul padelului se dezvoltă rapid în România și în străinătate. În martie, padelul a fost confirmat oficial ca sport de medalie pentru Jocurile Europene de la Istanbul din 2027 și anterior pentru Jocurile Asiatice din 2026. Popularitatea padelului, aflată într-o continuă ascensiune, îi oferă toate șansele ca în viitor să devină inclusiv un sport olimpic.

Padelul, un sport aflat într-o continuă ascensiune 

Inspirat din tenis și din squash, padelul atrage, în rândul amatorilor, și prin faptul că se joacă doar în echipe de câte doi. Se creează, așadar, din start un mediu prielnic pentru socializare, spre deosebire de sporturile individuale. Atmosfera este plăcută la amicale, iar în competiții nu se ajunge aproape niciodată la tensiuni asemănătoare fotbalului și nici măcar tenisului. 

Federația de Padel din România a fost înființată în anul 2025. În 2026 sunt deja programate în țara noastră două turnee majore sub egida Federației Internaționale de Padel: FIP Silver Timișoara (11-17 mai 2026) și FIP Gold București (7-13 septembrie). 

Sport.ro, prezent la templul padelului din inima Banatului

Sediul Federației de Padel din România se află în Timișoara, chiar în Piața Unirii, unul dintre cele mai frumoase locuri din țara noastră. La Padel Center din Dumbrăvița, o localitate apropiată de „Mica Vienă”, se desfășoară atât meciurile între amatori, cât și competițiile, incluzând și FIP Silver. 

Sport.ro a fost prezent la Padel Center, templul sportului cu pereți din inima Banatului și una dintre cele mai moderne baze din România, pentru a simți atmosfera direct de la fața locului. Practicanții padelului, fie că sunt amatori sau profesioniști, se distrează într-o manieră mai mult sau mai puțin competitivă; depinde desigur de nivelul (există cinci divizii) și de personalitatea fiecăruia. Cert este însă că oamenii fac sport și socializează în același timp cu zâmbetul pe buze.

Cuvintele lui Lucian Perescu, atunci când vorbește despre sportul cu pereți, confirmă atmosfera de la Padel Center: „E un sport care îți aduce liniște. Ajută pentru dezvoltarea reflexelor. Sportul cu paleta față de oricare alt sport te ajută pentru a nu îmbătrâni. E foarte bun pentru relaxare mentală și pentru mișcare.

E mult mai dinamic decât tenisul. Se joacă numai în patru, deci e mai social din punctul acesta de vedere. Nu trebuie să fii un atlet desăvârșit. Între primii 20 de pe FIP sunt diferențe mari de înălțime. Plus că e distractiv. Să nu uităm că și la bătrânețe ar trebui să salvăm copilul din noi cumva!”

Lucian Perescu, despre padel: „E poezie, superb, dinamic!”

Fondatorul forului din Timișoara și-a continuat argumentarea. Perescu a afirmat că padelul le oferă practicanților o stare de beatitudine la finalul punctelor. 

„În 75% din statistici se spune că ai pierdut un meci de padel din cauza partenerului. Și, ca un sfat personal pentru toți, să nu vii să joci cu partenera. Trecând peste glumă, sunt reguli în general ca la tenis. 

Avantajul este că poți să lovești mingea în sticlă și se poate continua un punct după 20 de mingi. Când se termină nu știi cum te cheamă, nu știi cât e scorul. Ai doar o stare de beatitudine. Regulile nu sunt grele. E exact ca la tenis, scorul la fel. Diferența e doar faptul că poți să lovești sticla, ceea ce îți dă șansa să scoți niște puncte incredibile, fantastice. E poezie, superb, dinamic! 

Și nu trebuie să fi făcut un sport vreodată. E frica aceasta. Le tenis după vreo șase luni de zile am dat un lung de linie decent. Aici vii de trei, patru ori și joci. E pentru mase, să vină! Nu râde nimeni de ei. Doar să vină să joace. Și dacă vin de trei, patru ori, o să vină în continuare. Poți să ai un metru, doi metri, poți să ai 160 de kile, doar vino! Nu e necesar să fii fit, din punctul ăsta de vedere”, a adăugat președintele Federației de Padel din România, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Costurile padelului pentru amatori

Cel mai mic preț pentru un teren neacoperit, conform padelcenter.ro, este de 140 de lei pentru 90 de minute. Se adaugă 10 lei pentru închirierea unei palete, deci 40 de lei pentru un grup de patru persoane. Așadar, patru oameni doritori să joace padel ar trebui să achite în total 180 de lei, adică 45 de lei de persoană. 

Lucian Perescu garantează că investiția merită cu prisosință, lansând un îndemn fără echivoc: „Să vină în număr cât mai mare! Este poezie padelul. Să lăsați telefonul jos, social media, și să veniți la padel. E foarte bun pentru sănătatea personală și, nu în ultimul rând, e distractiv”

