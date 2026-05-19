Federația Internațională de Padel confirmă ascensiunea României în circuitul mondial: „România este hub-ul padelului din Europa de Est”

După succesul ediției inaugurale din 2025 — primul turneu FIP organizat vreodată în România, dar și primul din Balcani și Europa de Est — Federația Internațională de Padel a decis revenirea la Timișoara, validând astfel nivelul ridicat de organizare și dezvoltarea accelerată a padelului românesc.

Timișoara a devenit, în acest final de săptămână, centrul padelului din Europa de Est, odată cu desfășurarea turneului FIP SILVER TIMIȘOARA 2026, competiție organizată pentru al doilea an consecutiv în România sub egida Federației Internaționale de Padel (FIP).

Evenimentul, care s-a încheiat duminică, găzduit de baza sportivă Padel Center din Dumbrăvița, a marcat și prima vizită oficială în România a lui José María (Chema) Íñigo, directorul competițional al Federației Internaționale de Padel, una dintre cele mai importante voci ale acestui sport la nivel mondial.

„Padel Center este, fără îndoială, un adevărat hub al pedelului în Europa de Est”, a declarat José María Íñigo, directorul competițional al Federației Internaționale de Padel (FIP), subliniind că Timișoara nu mai este doar o destinație emergentă, ci un reper important pe harta internațională a acestui sport.

Vizita oficialului FIP are o semnificație aparte. În urmă cu un an, José María Íñigo a fost omul care a aprobat organizarea primului turneu FIP din istoria României. Astăzi, după ce a urmărit evoluția proiectului și feedback-ul venit din partea sportivilor și organizatorilor internaționali, reprezentantul Federației Internaționale de Padel vorbește despre România ca despre una dintre țările cu cea mai rapidă dezvoltare din regiune.

„Cred că Timișoara și România au un loc pe harta padelului, pentru că lucrurile merg în direcția corectă aici. Federația de Padel din România îi ajută foarte mult pe jucătorii locali, iar noi, din partea FIP, ne-am dori să avem tot mai multe turnee, încet-încet, pas cu pas, aici în România”, a declarat oficialul FIP.

Acesta a evidențiat în mod special profesionalismul organizării, infrastructura de la Padel Center și implicarea Federației de Padel din România în dezvoltarea sportului la nivel juvenil și profesionist.

„Sunt foarte mulțumit atât de turneu în sine, cât și de atmosfera creată aici. Clubul Padel Center este extraordinar, atmosfera, serviciile pentru jucători, totul este la nivelul potrivit, așa că probabil, în viitorul apropiat, vom putea crește acest turneu la o categorie mai mare”, a afirmat José María Íñigo.

Prezent la Timișoara la invitația lui Lucian Perescu, președintele Federației de Padel din România, directorul competițional al FIP José María Íñigo a remarcat strategia pe termen lung construită de acesta și echipa sa, precum și progresul spectaculos al sportivilor români.

„Nivelul jucătorilor români crește de la an la an. Fac lucrurile corect prin intermediul Federației naționale și al academiilor din toată România. Sunt foarte mulțumit de ceea ce fac; împing tinerii înainte, aduc antrenori internaționali și organizează inclusiv cursuri omologate FIP”, a mai spus acesta.

În viziunea directorului competițional al Federației Internaționale de Padel, România are toate premisele pentru a deveni unul dintre polii importanți ai acestui sport în regiune.

„România este unul dintre hub-urile importante din Europa de Est, chiar hub-ul padelului din Europa de Est”, a punctat José María Íñigo.

Mai mult, reprezentantul FIP estimează că dezvoltarea accelerată a ecosistemului de padel din România va produce rezultate importante și la nivel de performanță internațională.

„Voi încuraja Federația de Padel din România să continue să crească și să construiască acest ecosistem al padelului. Lucrurile merg în direcția corectă și probabil că, în viitorul apropiat, în doi sau trei ani, vom vedea jucători români clasați în top 100 mondial”, a declarat directorul competițional al Federației Internaționale de Padel.

Desfășurat între 14 și 17 mai la Padel Center și avându-l ca director de turneu pe Luis Centeno Faragoso, FIP SILVER TIMIȘOARA 2026 a reunit unii dintre cei mai valoroși jucători de padel din lume, veniți din aproape 20 de țări și de pe mai multe continente, confirmând interesul tot mai mare al comunității internaționale pentru competițiile organizate în România.

Turneul s-a încheiat duminică, după semifinale și două finale spectaculoase, supervizate de cei doi arbitrii internaționali, Alfonso Cibelli, arbitru principal, respectiv Nicolae Rozorea, arbitru secund. Meciurile au fost urmărite, în transmisiile live pe canalele FIP, de pasionați ai acestui sport din întreaga lume. La feminin, trofeul a fost câștigat de italiencele Clarissa Margherita Aima și Caterina Maria Baldi. În competiția masculină s-au impus spaniolii Marcos Blanco Gonzales și Victor Mena.

FIP SILVER TIMIȘOARA 2026 a fost organizat de Federația Internațională de Padel și Federația de Padel din România, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și Visit Timiș.  Parteneri: Constructim SA, MEWI, Nord One, Padel Maniacs, Bullpadel, MejorSet, MONDO.

Foto: Leczki Józsi

