Islam Makhachev, un om cu inimă mare. Decizia luată după ce și-a vizitat stada din satul natal. UFC 322 e LIVE pe VOYO, duminică de la 5:00

Islam Makhachev, un om cu inimă mare. Decizia luată după ce și-a vizitat stada din satul natal. UFC 322 e LIVE pe VOYO, duminică de la 5:00 Sporturi
Alexandru Ganci
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sport.ro îți prezintă un story care reliefează generozitatea și altruismul unui sportiv care nu uită locul în care s-a născut.

TAGS:
Islam MakhachevUFCUFC 322
Din articol
  • Gala UFC 322 e transmisă duminică de la 5:00 de VOYO.

VOYO difuzează galele UFC. 

Islam Makhachev (Rusia) este considerat drept cel mai dominant campion UFC la categoriile mijlocii. 

În momentul in care s-a decis sǎ crească în categorie și sǎ atace titlul deținut de Jack Dalla Maddalena, o stradǎ din satul său natal, Sildi, a primit numele sǎu. Deși este o strǎdutǎ mai mult lungǎ decât latǎ, Islam a fost foarte onorat de gest şi s-a plimbat fericit pe strada sa. 

Islam Makhachev, un om cu inimă mare

A fost insǎ primit repede de locuitorii străzii cu felicitări, dar după câteva minute oamenii i-au spus cǎ pe strada lui nu este lumină și asfaltul nu este de cea mai bunǎ calitate, așa că Islam a instalat un generator de curent şi a comandat stâlpii de luminǎ. Cu banii obținuți din meciul de la UFC 322 a decis cǎ va începe asfaltarea străzii pentru ca oamenii sa locuiască pe o stradǎ demna de un campion mondial UFC. 

Pornind de la această idee, mai mulți alți luptǎtori din Sildi au cerut străzi cu numele lor, pentru a începe electrificarea completă a satului si modernizarea acestuia. Competiția dintre ei este acum pentru cea mai frumoasa si mai curatǎ strada din localitatea cu mai puțin de 300 de locuitori. 

Gala UFC 322 este în direct si exlusivitate pe VOYO, duminicǎ de la ora 5:00

  • Islam 03
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Centrul Londrei, transformat &icirc;ntr-un &bdquo;oraș de corturi&rdquo;: migranți rom&acirc;ni, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
ULTIMELE STIRI
Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu &rdquo;cel mai valoros lot&rdquo; din Superliga: &rdquo;Șanse mari să ia campionatul&rdquo;
Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul”
Japonezii &icirc;l au pe Kazuyoshi Miura, rom&acirc;nii pe Răzvan Farmache! V&acirc;rsta impresionantă la care mai joacă fotbal fostul fundaș al Farului
Japonezii îl au pe Kazuyoshi Miura, românii pe Răzvan Farmache! Vârsta impresionantă la care mai joacă fotbal fostul fundaș al Farului
Mancini, &bdquo;&icirc;ngropat&ldquo; &icirc;n bani &icirc;n Qatar: salariul său depășește orice imaginație!
Mancini, „îngropat“ în bani în Qatar: salariul său depășește orice imaginație!
Vrea Balonul de Aur cu orice preț: &rdquo;O să am șansa asta! &Icirc;mi știu potențialul&rdquo;
Vrea Balonul de Aur cu orice preț: ”O să am șansa asta! Îmi știu potențialul”
Adi Mutu știe cine e următorul selecționer al Rom&acirc;niei: &rdquo;Urmașul natural al lui Lucescu&rdquo;
Adi Mutu știe cine e următorul selecționer al României: ”Urmașul natural al lui Lucescu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel G&acirc;lcă

Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel Gâlcă

A plecat de la CFR Cluj și a semnat cu Universitatea! Lovitură de proporții

A plecat de la CFR Cluj și a semnat cu Universitatea! Lovitură de proporții



Recomandarile redactiei
Japonezii &icirc;l au pe Kazuyoshi Miura, rom&acirc;nii pe Răzvan Farmache! V&acirc;rsta impresionantă la care mai joacă fotbal fostul fundaș al Farului
Japonezii îl au pe Kazuyoshi Miura, românii pe Răzvan Farmache! Vârsta impresionantă la care mai joacă fotbal fostul fundaș al Farului
Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu &rdquo;cel mai valoros lot&rdquo; din Superliga: &rdquo;Șanse mari să ia campionatul&rdquo;
Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul”
Vrea Balonul de Aur cu orice preț: &rdquo;O să am șansa asta! &Icirc;mi știu potențialul&rdquo;
Vrea Balonul de Aur cu orice preț: ”O să am șansa asta! Îmi știu potențialul”
Costel Pantilimon a remarcat trei fotbaliști de la naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;Au formă bună&rdquo;
Costel Pantilimon a remarcat trei fotbaliști de la naționala României: ”Au formă bună”
Olăroiu, s-a lăsat liniște &icirc;n sala de conferință: fraza rostită, demnă de un film de Oscar
Olăroiu, s-a lăsat liniște în sala de conferință: fraza rostită, demnă de un film de Oscar
Alte subiecte de interes
Direct &icirc;n UFC! Rom&acirc;nca face o avere din OnlyFans, dar a prins contractul carierei
Direct în UFC! Românca face o avere din OnlyFans, dar a prins contractul carierei
A devenit campion UFC la șase ani și o lună. Povestea luptătorului care nu s-a născut de ziua lui&nbsp;
A devenit campion UFC la șase ani și o lună. Povestea luptătorului care nu s-a născut de ziua lui 
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!