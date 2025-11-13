Islam Makhachev, un om cu inimă mare. Decizia luată după ce și-a vizitat stada din satul natal. UFC 322 e LIVE pe VOYO, duminică de la 5:00

VOYO difuzează galele UFC.



Islam Makhachev (Rusia) este considerat drept cel mai dominant campion UFC la categoriile mijlocii.



În momentul in care s-a decis sǎ crească în categorie și sǎ atace titlul deținut de Jack Dalla Maddalena, o stradǎ din satul său natal, Sildi, a primit numele sǎu. Deși este o strǎdutǎ mai mult lungǎ decât latǎ, Islam a fost foarte onorat de gest şi s-a plimbat fericit pe strada sa.

Islam Makhachev, un om cu inimă mare



A fost insǎ primit repede de locuitorii străzii cu felicitări, dar după câteva minute oamenii i-au spus cǎ pe strada lui nu este lumină și asfaltul nu este de cea mai bunǎ calitate, așa că Islam a instalat un generator de curent şi a comandat stâlpii de luminǎ. Cu banii obținuți din meciul de la UFC 322 a decis cǎ va începe asfaltarea străzii pentru ca oamenii sa locuiască pe o stradǎ demna de un campion mondial UFC.



Pornind de la această idee, mai mulți alți luptǎtori din Sildi au cerut străzi cu numele lor, pentru a începe electrificarea completă a satului si modernizarea acestuia. Competiția dintre ei este acum pentru cea mai frumoasa si mai curatǎ strada din localitatea cu mai puțin de 300 de locuitori.



