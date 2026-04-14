Hoții i-au returnat portofelul și pașaportul

Cunoscutul luptător Islam Makhachev a fost victima unui furt, în timpul recentei sale șederi în Nordul Italiei. Sportivul rus a împărtășit pe rețele sociale că i-au fost returnate portofelul și pașaportul, după ce hoții au văzut cine este victima sa, dar că a pierdut aproape toate bunurile de valoare materială pe care le luase în această călătorie.

Printre bunurile sustrase se numără bani, bijuterii, aparatură electronică, haine de firmă și o pereche de ghete de fotbal de colecție, purtate și semnate de Khvicha Kvaratskhelia, starul georgian al lui PSG. Hoții au lăsat însă covorul său de rugăciune, despre care acesta spune că este un simbol care depășește valoarea materială a obiectelor pierdute.

Este antrenat de Khabib Nurmagomedov

Islam Makhachev (34 de ani) este născut în Mahacikala, capitala republicii autonome Daghestan din Federația Rusă. Un luptător specializat în combat sambo (campion monidal în 2016 / centura neagră), acesta s-a antrenat în trecut în taekwondo, sanda, lupte libere și lupte de stradă și a luptat pentru cluburile American Kickboxing Academy, Fight Spirit Team, Gadzhi Makhachev freestyle wrestling club, Old School Fighters, KHK MMA Team și Eagles MMA, fiind antrenat acum de Javier Mendez și Khabib Nurmagomedov.

După 15 ani în care a luptat la categoria lightweight (2010-2025), acesta a trecut la welterweight (2025-prezent). Printre luptele sale importante se numără cele împotriva lui Charles Oliveira, Alexander Volkanovski, Dustin Poirier, Renato Moicano și Jack Della Maddalena, deținând mai multe centuri UFC și egalând recordul deținut de legendarul Anderson Silva (16 victorii consecutive în UFC).

