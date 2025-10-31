După o victorie spectaculoasă în meciul său din urmă cu câteva luni, Alice Ardelean se pregătește în Las Vegas pentru următorul meci din UFC. Deși inițial era pe main cardul galei, meciul fetelor a fost mutat in cardul preliminar, pentru a face loc meciului lui Daniel Frunză.



Aceasta rocadǎ nu schimbă însǎ datele problemei pentru Alice, care este mai pregătită ca oricând pentru confruntare și își dorește sǎ facǎ din nou meciul serii in fata mexicanei Montserrat Ruiz, o adversară pe care o cunoaște foarte bine.



Gala va fi transmisa de VOYO, duminica dimineața.



Pro TV și Sport.ro au reușit sǎ o prindă pe Alice la saunǎ în timp ce făcea slăbirea pentru meci. Sportiva a oferit câteva informații - VEDEȚI ÎN CLIPUL DE MAI SUS.

