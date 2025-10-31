Calea către ce mai mare promoție de luptǎ din lume este dificilǎ. Pentru a ajunge aici ai nevoie de tehnica, inimǎ si un dram de noroc.



Daniel Frunză a ales calea cea mai grea, dar singura care asigurǎ succesul. A intrat în meciurile de selecție organizate de președintele UFC, Dana White, şi a câștigat un loc meritat in UFC, fiind ales personal de Dana White.

Daniel Frunză l-a impresionat pe Dana White, președintele UFC

Dacă în primele meciuri a impresionat prin victorii, în întâiul său meci din promoție a impresionat prin determinare şi curaj. Deși a suferit o accidentare considerată de multi ca fiind una dintre cele mai grave din istoria UFC, Daniel își dorea sǎ lupte în continuare.

Acest lucru l-a determinat de Dana White sǎ îl laude în conferința de presă de după meci şi să posteze pe social media o pozǎ cu accidentarea cu mesajul “vrei sa fii luptător?”.



Veștile bune au venit însă in urmǎ cu câteva săptămâni când Daniel a primit șansa unui nou meci în UFC, de data asta pe main cardul galei de duminicǎ împotriva unui sportiv experimentat si periculos pentru care s-a pregătit foarte intens.

Daniel Frunză: "O mândrie de nedescris!"



În exclusivitate pentru Sport.ro și VOYO, Daniel a spus ca faptul ca este apreciat de Dana white este “O mândrie de nedescris, foarte greu de descris în cuvinte.



Dar bucuria cea mai mare vine de la faptul că sunt unul dintre puținii luptători români care au onoarea de a reprezenta țara la un nivel asa de înalt în MMA”.



Meciul lui Daniel va putea fi urmărit in direct și in exclusivitate pe Voyo, duminică dimineața de la ora 1:00.

