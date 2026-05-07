Preşedintele american Donald Trump le-a prezentat, miercuri, jurnaliştilor machete ale locului care va găzdui meciul de MMA organizat de UFC pe 14 iunie.

Donald Trump s-a lăudat în fața jurnaliștilor

„Nu-i rău, nu-i aşa? ... Ţara noastră este invitată la acest eveniment. Este gratuit”, a declarat preşedintele, arătând o machetă a instalaţiei. „Evenimentul va avea loc chiar în faţa Casei Albe”, a asigurat el.

Cei patru luptători vedetă, Alex Pereira, Ilia Topuria, Justin Gaethje şi Ciryl Gane, stăteau în spatele lui în momentul anunţului. „Iată-i pe marii campioni. După cum ştiţi, pe 14 iunie avem un mare meci. Aşa ceva nu se va mai repeta niciodată, nu s-a mai întâmplat niciodată, iar aceştia sunt cei mai buni luptători, cei patru cei mai buni luptători care stau în spatele meu”, a adăugat el.

Justin Gaethje, recunoscător lui Trump

Justin Gaethje a adus un omagiu rolului jucat de Donald Trump în dezvoltarea UFC, declarând că „este o onoare incredibilă”. „Mulţi nu ştiu cât de mult aţi contribuit la promovarea UFC în anii 1990, când nimeni nu credea în noi. Ne-aţi oferit o şansă în complexele dumneavoastră”, a afirmat el.

„Vom fi acolo pe 14 iunie şi va fi minunat”, le-a garantat preşedintele american jurnaliştilor. „Este puţin diferit pentru oamenii din lumea politică, dar aceştia sunt adevăraţi războinici. Când vorbim de războinici, aceştia sunt războinici”, a insistat el.

Sunt programate şapte meciuri începând cu ora 20:00, iar fanii vor putea solicita până la două bilete gratuite pentru fan festul organizat la The Ellipse.

