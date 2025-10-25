Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca ”Steaua” trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă

Campionul greilor din UFC este cu siguranță cel mai căutat titlu din sporturile de luptǎ pentru cǎ desemnează cel mai puternic luptător din lume.

UFC 321, exclusiv pe VOYO



Cu toate acestea în ultima perioadǎ titlul este mai controversat ca niciodată pentru că Jon Jones, considerat de toată lumea ca fiind cel mai bun luptător al tuturor timpurilor, nu a vrut sǎ lupte cu Tom Aspinall, s-a retras si a lăsat liberǎ centura.

După mai bine de un an dezbateri, Aspinall va lupta in direct pe VOYO împotriva fostului campion Ciryl Gane pentru titlul greilor și statutul de cel mai periculos om al planetei, intr-o galǎ de zile mari.



In co-main eventul galei, cea mai sexy luptătoare din UFC, Mackenzie Dern lupta si ea pentru titlul UFC dar de data asta pentru titlul feminin lăsat liber de Zhang Weili, superstarul chinez care a trecut la o categorie superioara.



Gala va fi in direct si exclusivitate pe VOYO de la ora 21:00.

