Primul scandal al anului în UFC. Dustin Poirier vrea să-l dea afară pe Nate Diaz din UFC

Dupa ce l-a invins anul trecut pe Conor McGregor, Dustin Poirier pare sa se fi invatat cu meciurile care produc extrem de multi bani.

Intr-o interventie in podcastul legendarului antrenor al lui Mike Tyson, Teddy Atlas, Dustin a spus ca trebuie sa anunte ca vrea sa lupte cu Nate Diaz intr-o gala care ar urma sa aiba loc in ianuarie sau februarie.

Primul scandal al anului în UFC

“In general nu accept astfel de meciuri, dar acesta este special”. Meciul este special pentru Dustin pentru ca in loc sa incerce sa castige din nou o sansa la titlu, este dispus sa accepte un meci din scurt impotriva unui luptator extrem de pupular, care vinde extraordinar de bine.

Mai mult de atat, Nate mai are un singur meci in contract, iar in conditiile in care ar pierde cu Dustin, UFC ar urma sa nu mai renegocieze un nou contract.

In stilul caracteristic, Nate a raspuns printr-un tweet in care a spus ca a vorbit cu cei de la UFC si nu este vorba despre un meci, iar Dustin nu este bun de nimic.

Oficialii UFC au negat ca meciul va avea loc in urmatoarea luna, dar asta nu insemana ca nu se pregateste terenul pentru un superfight intre cei doi in primavara sau vara, mai ales in conditiile in care meciul ar generea audiente si vanzari uriase.

Articol de Alexandru Ganci