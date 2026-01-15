Darya Zheleznyakova (29 de ani), luptătoarea de MMA din Rusia, găsește timp pentru a învăța femeile să se apere. Starul din UFC a postat, recent, pe rețelele de socializare mesajul prin care își anunță urmăritorii că organizează cursuri speciale de box pentru femei, adaptate pentru nivelul fiecăreia.



Darya Zheleznyakova e gata să învețe femeile să se apere



”Femeia de fier”, așa cum este cunoscută în UFC, este gata să-și împărtășească abilitățile cu femeile care vor să învețe să se apere. Dar nu în Rusia, ci în Las Vegas, potrivit mesajului pe care l-a postat pe Instagram.



Pe lângă ”tehnici de atac, de la simple la complexe”, Darya spune că oferă, la cursurile sale, și o ”atmosferă confortabilă”.

