Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă "femeia de fier" din UFC

Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă "femeia de fier" din UFC
O luptătoare din UFC este gata să învețe femeile să se apere!

Darya ZheleznyakovaUFC
Darya Zheleznyakova (29 de ani), luptătoarea de MMA din Rusia, găsește timp pentru a învăța femeile să se apere. Starul din UFC a postat, recent, pe rețelele de socializare mesajul prin care își anunță urmăritorii că organizează cursuri speciale de box pentru femei, adaptate pentru nivelul fiecăreia.

Darya Zheleznyakova e gata să învețe femeile să se apere

”Femeia de fier”, așa cum este cunoscută în UFC, este gata să-și împărtășească abilitățile cu femeile care vor să învețe să se apere. Dar nu în Rusia, ci în Las Vegas, potrivit mesajului pe care l-a postat pe Instagram.

Pe lângă ”tehnici de atac, de la simple la complexe”, Darya spune că oferă, la cursurile sale, și o ”atmosferă confortabilă”.

Darya își trăiește viața departe de țara natală. Născută în St. Petersburg, rusoaica trăiește acum în Statele Unite, în Las Vegas, acolo de unde postează mai multe fotografii pe rețelele de socializare.

Rusoaica are un palmares de zece victorii în UFC. Cinci meciuri au fost câștigate prin KO, iar alte două au fost câștigate din prima rundă. De asemenea, Darya a și pierdut două meciuri.

