Dennis Man, la un pas de istorie la PSV. Borna pe care o poate atinge la meciul cu Heerenveen

Dennis Man (27 de ani) poate atinge azi o bornă istorică la PSV.

Transferat în vara anului 2025 de la Parma, Dennis Man a ajuns la formația olandeză pe 12 august 2025, în schimbul sumei de 10 milioane de euro. Fotbalistul român s-a integrat rapid la noua sa echipă și a strâns deja minute importante atât pe plan intern, cât și în cupele europene.

Până în acest moment, extrema dreaptă a bifat 17 prezențe în Eredivisie, reușind să marcheze 5 goluri și să ofere 6 pase decisive. La aceste cifre se adaugă 8 apariții și 2 goluri în Liga Campionilor, precum și o partidă jucată în Cupa Olandei, unde a punctat o dată. În total, fotbalistul are 26 de meciuri jucate pentru PSV în acest sezon competițional.

În compania selectă a lui Mertens și Lazovic

Astăzi, 21 februarie 2026, PSV primește vizita celor de la Heerenveen, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a din campionat. Dacă va reuși să înscrie în acest duel, Dennis Man va bifa o performanță rară.

El ar deveni doar al patrulea jucător din secolul 21 care atinge borna de 6 goluri și 6 pase decisive în primele sale 18 partide disputate în Eredivisie pentru clubul din Eindhoven. Singurii jucători care se mai pot lăuda cu o eficiență similară la debutul pentru PSV, calculând din anul 2000 încoace, sunt Dries Mertens, Danko Lazovic și Jurgen Locadia.

