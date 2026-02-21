Dennis Man, la un pas de istorie la PSV. Borna pe care o poate atinge la meciul cu Heerenveen

Transferat în vara anului 2025 de la Parma, Dennis Man a ajuns la formația olandeză pe 12 august 2025, în schimbul sumei de 10 milioane de euro. Fotbalistul român s-a integrat rapid la noua sa echipă și a strâns deja minute importante atât pe plan intern, cât și în cupele europene.

Până în acest moment, extrema dreaptă a bifat 17 prezențe în Eredivisie, reușind să marcheze 5 goluri și să ofere 6 pase decisive. La aceste cifre se adaugă 8 apariții și 2 goluri în Liga Campionilor, precum și o partidă jucată în Cupa Olandei, unde a punctat o dată. În total, fotbalistul are 26 de meciuri jucate pentru PSV în acest sezon competițional.