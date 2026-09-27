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În vârstă de 31 de ani, Bernadette Szocs e cel mai bine clasată jucătoare de tenis de masă în ierarhia mondială. În clasamentul dat publicității pe 21 septembrie, Bernie se află pe locul 23, într-un top dominat de asiatice.



Jucătoare care postează des pe rețelele de socializare pentru fanii săi din toată lumea, Bernadette Szocs și-a impresionat urmăritorii prin ultima postare - FOTO MAI JOS: "Construită prin disciplină și definită prin forță" -, a scris Bernie pe Facebook.



Bernadette Szocs e vicecampioană mondială la dublu (Doha 2025) și medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale cu echipa României (Londra 2026). La Campionatele Europene, Bernie a strâns trei medalii de aur, nouă de argint și două de bronz. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020 și Paris 2024).



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