Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs a fost învinsă de japoneza Miwa Harimoto, principala favorită, cu 4-1 (11-8, 11-4, 8-11, 11-8, 11-5), sâmbătă, în sferturile de finală ale probei feminine de simplu la WTT Champions Macao 2026, finala circuitului mondial.

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„Berny”, învinsă în 38 de minute

Bernadette Szocs, numărul 24 mondial, s-a înclinat în faţa niponei, numărul trei mondial, după 38 de minute de joc.

Antrenor, românca le-a învins în primul tur de germanca Sabine Winter, cu 3-1 (11-9, 11-9, 11-13, 11-1), iar în optimi pe austriaca Sofia Polcanova cu 3-2 (11-3, 11-7, 10-12, 8-11, 11-8).

În careul de aşi al competiţiei nu a reuşit să acceadă nicio jucătoare din Europa, fiind prezente două japoneze şi două chinezoaice.