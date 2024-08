Evenimentul a stârnit reacții dure din partea antrenorului național, Viorel Filimon, care s-a declarat profund nemulțumit de prestația jucătoarelor sale.

România a intrat în competiție cu încredere, fiind cotată drept favorita numărul patru a turneului. Cu toate acestea, evoluția din teren nu a reflectat așteptările. Meciul a debutat cu partida de dublu, în care Adina Diaconu și Elizabeta Samara au fost învinse cu 3-0 (11-9, 12-10, 11-7) de perechea indiană Girish Archana Kamath și Sreeja Akula.

Scandal! Viorel Filimon a explodat după eliminarea echipei de tenis de masă de la Jocurile Olimpice

La simplu, Bernadette Szocs a pierdut în fața Manikăi Batra cu același scor, 3-0 (11-5, 11-7, 11-7), lăsând România într-o poziție dificilă. Singura victorie individuală a României a fost adusă de Elizabeta Samara, care a câștigat un meci intens împotriva Sreejei Akula, cu 3-2 (8-11, 11-4, 7-11, 11-6, 11-6). Bernadette Szocs a reușit, de asemenea, să o învingă pe Girish Archana Kamath, cu 3-1 (11-5, 8-11, 11-7, 11-9).

Meciul decisiv a fost pierdut de Adina Diaconu, care nu a reușit să o depășească pe Manika Batra, scor 3-0 (11-5, 11-9, 11-9).

Viorel Filimon nu și-a ascuns frustrarea și dezamăgirea față de modul în care echipa a gestionat meciul și a sugerat că jucătoarele nu au respectat strategiile stabilite anterior.

„Nu vin mingile cum se așteaptă adversarul. Am prevăzut absolut tot. Problema e că nu poți face asta, nu se poate face într-o săptămână sau două. E vorba de joc continuu, nu avem așa ceva în România.

Am mers pe ideea că Berni poate să scoată două meciuri și că Sami care joacăara, ori dublu, va scoate meciul. Am încercat să facem tot posibilul. Îmi asum formația. Berni nu putea să joace meciuri. Cei de la dublu au voie să joace un singur meci.

Nu are rost să dau eu vina pe una sau pe alta. Cert este că au fost mai precise, au punctat foarte mult. Le-am zis că tot timpul le dau în forehand indiencelor și că va veni mai puternică mingea. Venea mereu mingea pe forehand.

Am avut o mare șansă, având în vedere că Germania are accidentați. India va progresa lejer în semifinale. Îmi pare rău. Am încercat să fac orice. Inclusiv la individual am lăsat antrenorii, Federația a încercat să facă totul. Zic eu, că nu puteam să facem mai mult. Doar ca fetele să joace. Am zis să nu ajungem la 2-2 că este rău. S-a mers pe ideea să își scoată fiecare meciul. Nici la dublu nu a mers suficient de bine. Dacă e să aruncăm vina pe cineva, mi-o asum eu. Important e ca sportivii să învețe ceva și ca în competițiile viitoare să-și arate valoarea.

Încă o dată, paleta o țin sportivii în mână. Chiar dacă îi zice antrenorul să facă ceva și nu face. Poate să vina și mama antrenorului dacă sportivul nu poate să răspundă la ce trebuie să facă”, a spus Filimon, potrivit Fanatik.