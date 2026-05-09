Performanță incredibilă a României: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Echipa națională feminină de tenis de masă a României a pierdut 3-0 în fața Chinei în semifinalele Campionatul Mondial , dar „tricolorele” au atins o performanță care nu s-a mai întâmplat din 2000.

Echipa formată din Bernadette Szocs (locul 26 mondial), Elizabeta Samara (#44), Andreea Dragoman (#57), Elena Zaharia (#106) și Adina Diaconu (#145) a reușit să câștige medalia de bronz.

Chiar dacă România nu a avut nicio șansă în fața Chinei, care va juca finala Campionatului Mondial cu Japonia, sportivele care au făcut parte din echipa României au reușit o performanță incredibilă.

Fetele au ajuns în semifinala jucată împotriva Chinei după victoriile obținute contra Egiptului, Țărilor de Jos și Franței.