Meriton Korenica, OUT din nou! Lovitură încasată de jucătorul lui FCSB

Meriton Korenica, OUT din nou! Lovitură încasată de jucătorul lui FCSB Nations League
SPORT.RO
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Meriton Korenica (29 de ani), jucătorul sosit recent la FCSB, nu reușește să îl convingă pe selecționerul statului Kosovo, Franco Foda.

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Cumpărat de FCSB la începutul acestei luni, de la CFR Cluj, Meriton Korenica a prins inițial doar lista "rezervelor" pentru primele patru meciuri ale Kosovo din Liga Națiunilor. Mijlocașul a profitat însă de o accidentare a lui Donat Rrudhani și a fost chemat la națională pentru această acțiune.

Meriton Korenica, OUT din lotul Kosovo pentru al doilea meci consecutiv

Deși face parte din lot, Meriton Korenica nu prinde nici măcar foaia de joc. A urmărit din tribună victoria cu Irlanda (1-0), de la Priștina, joi seară, iar diseară, contra Austriei, va face același lucru.

Chiar dacă a făcut deplasarea la Viena pentru al doilea meci din Liga Națiunilor, Meriton Korenica nu a fost introdus pe foaia de joc de Franco Foda nici pentru acest joc, scrie Klan Kosova.

În schimb, din lot vor face parte jucători precum Leard Sadriu (25 de ani), fundașul central de la FC Argeș, sau Albion Rrahmani (26 de ani), fostul atacant de la Rapid, aflat acum la Venezia.

Korenica, fără meci la națională de mai bine de un an

Korenica rămâne momentan doar cu 6 meciuri la seniorii naționalei Kosovo. A debutat în 2023, iar ultima se prezență la națională datează din iunie 2025.

Jucătorul de la FCSB speră că va prinde lotul la ultimele două jocuri din această fereastră internațională, cu Israel, în deplasare (1 octombrie) și Austria, acasă (4 octombrie).

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