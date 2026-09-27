Partida se va disputa pe Arena Națională, dar fără spectatori. La conferința de presă, Gică Hagi a spus că prezența publicului ar fi reprezentat un avantaj pentru jucătorii săi într-o astfel de partidă.

Pritnre altele, selecționerul României a anunțat mai multe schimbări pentru această partidă și a ”creionat” deja un primul ”11” cu care să atace primele puncte în grupa de UEFA Nations League.

Gică Hagi: ”Vom face multe schimbări, chiar foarte multe”

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele după rezultatele partidelor de vineri. În urma eșecului de la Solna, România mai are doar 10,2% șanse să încheie pe prima treaptă a ierarhiei, pe când Suedia a devenit favorită.

”Vom face multe schimbări. Chiar foarte multe! (n.r. - Știți deja primul 11?) Tu ce crezi? Cum să nu? Trebuie să știm cine începe și cine termină. Am zis: Nu contează cum încep, ci cum termin meciurile.

Îmi place să fac 5 schimbări, să-i folosesc pe cei de pe bancă, pentru că, dacă sunt cu noi, înseamnă că merită. Nu avem titulari și rezerve, nu există așa ceva, pentru mine toți jucătorii sunt importanți. O să încerc să dau spațiu tuturor în aceste 4 meciuri. Singurul lucru important e că trebuie să ai succes”, a spus Hagi, la conferința de presă.

Programul României din UEFA Nations League

Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 1-1 , Suedia – ROMÂNIA 2-1

, – Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

– Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

– Suedia Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

– Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile din Nations League: