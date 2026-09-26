Clubul bucureștean i-a achitat lui William Baeten suma datorată, iar interdicția la transferuri impusă de FIFA urmează să fie ridicată.

FIFA sancționase FCSB începând cu 23 septembrie 2026, după litigiul cu fostul jucător. Sancțiunea prevedea interzicerea înregistrării unor jucători noi pentru trei perioade de mercato sau până la achitarea datoriei.

FCSB a plătit cei 51.000 de euro!

William Baeten susținea că FCSB îi datora un bonus pentru calificarea în faza ligii din Europa League, în 2024. Belgianul a apelat la FIFA, iar forul internațional i-a dat câștig de cauză.

Potrivit Spotmedia, FCSB a achitat 51.000 de euro, iar clubul a fost scos de pe lista formațiilor sancționate de FIFA. Astfel, echipa lui Gigi Becali poate legitima din nou jucători.

Baeten a ajuns la FCSB în vara lui 2024, de la FCU Craiova, pentru 300.000 de euro. A jucat în 18 partide și a marcat un singur gol.

După plecarea de la FCSB, Baeten a jucat la Flamurtari, iar în vara lui 2026 a semnat cu FC Drita, campioana din Kosovo.