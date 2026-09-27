Întrebat de criticile primite de națională, Stanciu a închis rapid subiectul

România a debutat cu un eșec în noua ediție din Liga Națiunilor, 1-2 în Suedia. Pentru tricolori urmează alte trei dueluri din această acțiune, cu Bosnia (acasă), Polonia (deplasare) și Suedia (acasă), iar ulterior alte două în noiembrie, cu Polonia (acasă) și Bosnia (deplasare).

La conferința de presă premergătoare jocului cu Bosnia, Nicolae Stanciu a fost întrebat și despre criticile primite de națională după meciul cu Suedia.

Întrebat cum percep jucătorii naționalei declarațiile făcut de foștii internaționali referitor la jocul României, Stanciu a spus: "Nu vreau să comentez ceea ce se discută în spațiul public sau despre critici. Sunt păreri împărțite. Cu mulți dintre ei am jucat sau am fost colegi la echipa națională. Respect pe toată lumea și nu vreau să discut ce spun despre noi sau despre jocul nostru".

După ce a fost întrebat dacă se simte afectat de criticile din spațiul public, Stanciu a adăugat: "Nu. Dacă nu ai așteptări de la lume, nu poți fi dezamăgit, nu?".