Bernadette Szocs, în extaz: prima reacție a vedetei României după un rezultat colosal la Mondiale

România își continuă marșul triumfal, la Mondialele de tenis de masă de la Londra. Aici, tricolorele tocmai au învins Franța, echipa de pe locul 5 în lume, după un meci electrizant, după cum Sport.ro a arătat aici.

De acum, România are medalia de bronz asigurată. Vorbim despre o performanță nemaiîntâlnită pentru echipa noastră de 26 de ani. Iar sâmbătă, de la ora 14:30, eroinele noastre vor înfrunta China în semifinalele competiției.