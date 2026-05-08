Bernadette Szocs, în extaz: prima reacție a vedetei României după un rezultat colosal la Mondiale

România își continuă marșul triumfal, la Mondialele de tenis de masă de la Londra. Aici, tricolorele tocmai au învins Franța, echipa de pe locul 5 în lume, după un meci electrizant, după cum Sport.ro a arătat aici.
De acum, România are medalia de bronz asigurată. Vorbim despre o performanță nemaiîntâlnită pentru echipa noastră de 26 de ani. Iar sâmbătă, de la ora 14:30, eroinele noastre vor înfrunta China în semifinalele competiției.
Bernadette Szocs, copleșită de emoții
După acest rezultat magnific, vedeta României, Bernadette Szocs, a oferit o reacție emoționantă.
„N-am cuvinte să descriu (n.r. – victoria cu Franța), sunt foarte mândră. E prima medalie mondială cu echipa. Am încercat să iau punct cu punct și să mă bucur de fiecare moment. Cel mai important e că am câștigat. Visul nostru a devenit realitate, într-un final. Meritam această medalie, ne-am ajutat una pe alta și am luptat pentru ea. Vom da tot ce e mai bun, vom încerca să facem tot ce putem, chiar dacă e China (n.r. – în semifinale). Cine știe, poate vom face o surpriză“, a declarat „Bernie“.