La categoria 55 kg, Ana a cucerit bronzul după o finală impresionantă, în care a învins-o pe cubaneza Sanz Verdecia Yaynelis cu 6-3.
Luptătoarea română Beatrice Andreea Ana a adus României o nouă medalie la Campionatele Mondiale de lupte, ediția 2025, găzduită de Zagreb.
Beatrice Andreea Ana, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb
Andreea Ana (25 de ani, CSA Steaua București) și-a confirmat statutul de cea mai titrată luptătoare română a ultimilor ani, având în palmares trei titluri consecutive de campioană europeană la 55 kg (2022, 2023, 2024), două medalii de bronz la aceeași categorie (2019 și 2021), dar și o medalie de argint la 53 kg în 2025. De asemenea, ea a fost campioană mondială de tineret în 2021 și europeană în 2022.
Parcursul româncei la Zagreb a fost unul spectaculos. În calificări, a dominat-o pe chinezoaica Xuejing Liang, scor 12-2. În optimile de finală a trecut de americanca Cristelle Noelle Rodriguez cu 6-3, iar în sferturi a învins-o pe Karla Lorena Godinez Gonzalez din Canada cu 3-1. În semifinale, Andreea a cedat în fața rusoaicei Ekaterina Verbina, campioana europeană en-titre, scor 3-5, dar s-a revanșat în finala mică pentru bronz.
Miercuri, 17 septembrie, România va avea și alte reprezentante în competiție: Beatrice Ionela Ferenț la 53 kg, Amina Roxana Capezan la 62 kg, Kateryna Zelenykh la 68 kg și Alexandra Anghel la 72 kg.
