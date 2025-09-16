Beatrice Andreea Ana, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb

La categoria 55 kg, Ana a cucerit bronzul după o finală impresionantă, în care a învins-o pe cubaneza Sanz Verdecia Yaynelis cu 6-3.

O nouă demitere de antrenor în Superliga? Principalul, la echipă de patru ani

Andreea Ana (25 de ani, CSA Steaua București) și-a confirmat statutul de cea mai titrată luptătoare română a ultimilor ani, având în palmares trei titluri consecutive de campioană europeană la 55 kg (2022, 2023, 2024), două medalii de bronz la aceeași categorie (2019 și 2021), dar și o medalie de argint la 53 kg în 2025. De asemenea, ea a fost campioană mondială de tineret în 2021 și europeană în 2022.

Parcursul româncei la Zagreb a fost unul spectaculos. În calificări, a dominat-o pe chinezoaica Xuejing Liang, scor 12-2. În optimile de finală a trecut de americanca Cristelle Noelle Rodriguez cu 6-3, iar în sferturi a învins-o pe Karla Lorena Godinez Gonzalez din Canada cu 3-1. În semifinale, Andreea a cedat în fața rusoaicei Ekaterina Verbina, campioana europeană en-titre, scor 3-5, dar s-a revanșat în finala mică pentru bronz.

Miercuri, 17 septembrie, România va avea și alte reprezentante în competiție: Beatrice Ionela Ferenț la 53 kg, Amina Roxana Capezan la 62 kg, Kateryna Zelenykh la 68 kg și Alexandra Anghel la 72 kg.

