Maria Magdalena Panțîru (20 de ani), de la Clubul Sportiv Universitar ASE, a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de lupte Seniori U23 din Serbia, categoria 65 kg. Aceeași performanță a fost reușită pentru România și de Ana Maria Puiu, la categoria 59 kg.

Maria Panțîru a câștigat cu 8-0 finala mică împotriva italiencei Bianca Contraffato (Italia). A fost o încleștare intensă, în care sportiva legitimată la CSU ASE, una dintre cele mai promițătoare luptătoare din țara noastră, s-a dovedit mai puternică și mai ambițioasă.

Lotul României de Lupte Feminine a fost întâmpinat cu flori la aeroport, la revenirea din Serbia. Pe lângă cele două medalii de bronz, este de remarcat și parcursul bun al Anei Maria Rotaru, care s-a clasat pe 5 la categoria 50 kg.

Componența lotului României

• Rotaru Ana Maria – 50 kg

• Bajan Nicoleta – 53 kg

• Voiculescu Alexandra – 55 kg

• Lirca Georgiana – 57 kg

• Puiu Ana Maria – 59 kg

• Adam Tania – 62 kg

• Panțîru Maria Magdalena – 65 kg

Staff tehnic: Andriy Stadnik, Valentin Popescu, Sorin Iordache. Maseur: Mirela Rotaru.

Obiectivul: o medalie olimpică

Maria Panțîru a fost descoperită la Centrul de lupte din Periș, înființat de fostul luptător Șerban Mumjiev, care a urcat pe locul 5 la Campionatul Mondial din 1995 și a participat la Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996. Actuala sportivă de la CSU ASE a fost vicecampioană mondială la Under 17 în 2022 și a luat „bronzul” la Mondialele și la Europenele Under 20 înainte să împlinească vârsta de 18 ani.

„Am început în clasa a 5-a, am auzit că niște colege de clasă fac lupte și am vrut să încerc și eu. M-am ținut apoi de treabă și am ajuns aici. M-am apucat din curiozitate și apoi mi-a plăcut. E visul meu să merg la Jocurile Olimpice și să câștig o medalie acolo, altfel n-aș face lupte”, declara sportiva pentru Sport.ro. Maria a fost remarcată de Adrian Iacobini, directorul CSU ASE, care a cooptat-o în acest club în 2023.