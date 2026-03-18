FOTO Bronz pentru România la Campionatul European de lupte U23. Maria Panțîru: "Am început în clasa a 5-a". Care e visul cel mare al sportivei

Bronz pentru România la Campionatul European de lupte U23. Maria Panțîru: "Am început în clasa a 5-a". Care e visul cel mare al sportivei Sporturi
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Maria Magdalena Panțîru (20 de ani), de la Clubul Sportiv Universitar ASE, a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de lupte Seniori U23 din Serbia.

Maria Magdalena Panțîru (20 de ani), de la Clubul Sportiv Universitar ASE, a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de lupte Seniori U23 din Serbia, categoria 65 kg. Aceeași performanță a fost reușită pentru România și de Ana Maria Puiu, la categoria 59 kg. 

Maria Panțîru a câștigat cu 8-0 finala mică împotriva italiencei Bianca Contraffato (Italia). A fost o încleștare intensă, în care sportiva legitimată la CSU ASE, una dintre cele mai promițătoare luptătoare din țara noastră, s-a dovedit mai puternică și mai ambițioasă.

Lotul României de Lupte Feminine a fost întâmpinat cu flori la aeroport, la revenirea din Serbia. Pe lângă cele două medalii de bronz, este de remarcat și parcursul bun al Anei Maria Rotaru, care s-a clasat pe 5 la categoria 50 kg. 

Componența lotului României

• Rotaru Ana Maria – 50 kg

• Bajan Nicoleta – 53 kg

• Voiculescu Alexandra – 55 kg

• Lirca Georgiana – 57 kg

• Puiu Ana Maria – 59 kg

• Adam Tania – 62 kg

• Panțîru Maria Magdalena – 65 kg

Staff tehnic: Andriy Stadnik, Valentin Popescu, Sorin Iordache. Maseur: Mirela Rotaru.

Obiectivul: o medalie olimpică

Maria Panțîru a fost descoperită la Centrul de lupte din Periș, înființat de fostul luptător Șerban Mumjiev, care a urcat pe locul 5 la Campionatul Mondial din 1995 și a participat la Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996. Actuala sportivă de la CSU ASE a fost vicecampioană mondială la Under 17 în 2022 și a luat „bronzul” la Mondialele și la Europenele Under 20 înainte să împlinească vârsta de 18 ani.

„Am început în clasa a 5-a, am auzit că niște colege de clasă fac lupte și am vrut să încerc și eu. M-am ținut apoi de treabă și am ajuns aici. M-am apucat din curiozitate și apoi mi-a plăcut. E visul meu să merg la Jocurile Olimpice și să câștig o medalie acolo, altfel n-aș face lupte”, declara sportiva pentru Sport.ro. Maria a fost remarcată de Adrian Iacobini, directorul CSU ASE, care a cooptat-o în acest club în 2023.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
ARTICOLE PE SUBIECT
Cazul Maroc-Senegal anulează totul? Cinci exemple de istorie alternativă în fotbalul modern
Cazul Maroc-Senegal anulează totul? Cinci exemple de istorie alternativă în fotbalul modern
Bernadette Szocs, între stelele lumii. Locul ocupat în clasamentul mondial de frumoasa jucătoare din România
Bernadette Szocs, între stelele lumii. Locul ocupat în clasamentul mondial de frumoasa jucătoare din România
Turcii ne privesc de sus înainte de barajul pentru Mondial: „Ar fi o rușine să nu ne calificăm”
Turcii ne privesc de sus înainte de barajul pentru Mondial: „Ar fi o rușine să nu ne calificăm”
ULTIMELE STIRI
Raul Opruț a identificat greșelile lui Dinamo! Ce spune despre derby-ul cu Universitatea Craiova
Raul Opruț a identificat greșelile lui Dinamo! Ce spune despre derby-ul cu Universitatea Craiova
Club Brugge a demolat-o pe Atletico Madrid și s-a calificat în semifinalele Youth League
Club Brugge a demolat-o pe Atletico Madrid și s-a calificat în semifinalele Youth League
A treia la rând. Pep Guardiola și Real Madrid, o relație complicată: palmaresul catalanului, ca antrenor, împotriva rivalei de-o viață
A treia la rând. Pep Guardiola și Real Madrid, o relație complicată: palmaresul catalanului, ca antrenor, împotriva rivalei de-o viață
Zeljko Kopic a explicat ce jucători are la dispoziție înainte de derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova!
Zeljko Kopic a explicat ce jucători are la dispoziție înainte de derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova!
Alegeri la FRF ca în Congo, AVEM REZULTATELE VOTULUI! Cum l-a ”lucrat” Burleanu pe Drăgan: ”golani”, ”infractori” și un cuvânt folosit obsesiv în discursul său
Alegeri la FRF ca în Congo, AVEM REZULTATELE VOTULUI! Cum l-a ”lucrat” Burleanu pe Drăgan: ”golani”, ”infractori” și un cuvânt folosit obsesiv în discursul său
Jucătorul lui FCSB, OUT după ce a fost "uitat" și de Mirel Rădoi!

Jucătorul lui FCSB, OUT după ce a fost "uitat" și de Mirel Rădoi!

Două variante pentru Mihai Pintilii: "Ori merg cu Elias, ori acolo principal cu mare drag"

Două variante pentru Mihai Pintilii: "Ori merg cu Elias, ori acolo principal cu mare drag"

Cristi Pustai a semnat: „Bine ați venit, Domnule Profesor!”

Cristi Pustai a semnat: „Bine ați venit, Domnule Profesor!”

Celta de Vigo scrie istorie în Spania. Ionuț Radu printre protagoniști

Celta de Vigo scrie istorie în Spania. Ionuț Radu printre protagoniști

Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"

Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană



Alegeri la FRF ca în Congo, AVEM REZULTATELE VOTULUI! Cum l-a ”lucrat” Burleanu pe Drăgan: ”golani”, ”infractori” și un cuvânt folosit obsesiv în discursul său
Alegeri la FRF ca în Congo, AVEM REZULTATELE VOTULUI! Cum l-a ”lucrat” Burleanu pe Drăgan: ”golani”, ”infractori” și un cuvânt folosit obsesiv în discursul său
Imagini incredibile la FRF: Ilie Drăgan, contracandidatul lui Burleanu, bruscat în timp ce încerca să-și țină discursul
Imagini incredibile la FRF: Ilie Drăgan, contracandidatul lui Burleanu, bruscat în timp ce încerca să-și țină discursul
Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"
Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"
A treia la rând. Pep Guardiola și Real Madrid, o relație complicată: palmaresul catalanului, ca antrenor, împotriva rivalei de-o viață
A treia la rând. Pep Guardiola și Real Madrid, o relație complicată: palmaresul catalanului, ca antrenor, împotriva rivalei de-o viață
A scăpat două mingi în poartă, în finală de Champions League, dar nu și pe Diletta Leotta: italianca va naște al doilea copil
A scăpat două mingi în poartă, în finală de Champions League, dar nu și pe Diletta Leotta: italianca va naște al doilea copil
Maria Panțîru, marea speranță a luptelor românești: „Visul meu este să iau medalie la Jocurile Olimpice!”
Maria Panțîru, marea speranță a luptelor românești: „Visul meu este să iau medalie la Jocurile Olimpice!”
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Cazul judecat la TAS a primit verdictul final! Sportiva rămâne fără medalie
Cazul judecat la TAS a primit verdictul final! Sportiva rămâne fără medalie 
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

