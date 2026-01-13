Luptătoarea Andreea Beatrice Ana (25 de ani) se numără printre cele mai importante sportive ale României, statut pe care l-a confirmat inclusiv anul trecut. A cucerit bronzul mondial la Zagreb (categorie 55 de kilograme) și argintul european la Bratislava (cat. 53 de kg).

Andreea Beatrice Ana, dialog deschis cu Sport.ro

Luptătoarea născută în Mangalia, triplă campioană europeană între 2022 și 2024, și-a făcut autoportretul într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Andreea Beatrice Ana consideră că perfecționismul a ajutat-o să scrie o pagină importantă de istorie în lumea sportului, chiar dacă i-a adus și numeroase frustrări atunci când nu a înregistrat rezultatele pe care și le-a dorit.

După ce a obținut prima ei medalie mondială la nivel de senioare, campioana României se gândește la gloria de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Nu vrea să își prestabilească un obiectiv însă, ci să se bucure de întregul drum parcurs către performanță.

Sport.ro vă prezintă, în următoarele rânduri, un interviu despre sportiva și persoana Andreea Beatrice Ana. În spatele unei mari campioane stă multă simplitate și perseverență, și în anumite momente chiar și simțul umorului.

Andreea Beatrice Ana: „Nu pot să mă deconectez chiar de tot”

Cum a fost pentru tine perioada de Sărbători? Ai profitat de Crăciun și Revelion de timpul liber sau ți-ai programat antrenamente?

În perioada aceasta am încercat să îmbin utilul cu plăcutul. M-am și antrenat pentru că nu pot să mă deconectez chiar de tot. Și am petrecut timp cu cei dragi. M-am bucurat puțin de mesele specifice și cam atât. M-am relaxat în mare parte.

Anul trecut ai câștigat bronzul Mondial. Ești mulțumită de performanța ta sau simți că se putea mai mult?

Anul trecut a fost un an foarte bun pentru mine, dar putea fi perfect. Atât la Campionatul European, cât și în semifinala Campionatului Mondial am pierdut două meciuri la un scor foarte strâns. Per total, sunt mândră de mine și sunt fericită că am reușit să obțin prima mea medalie la Mondialele de seniori.

Tot ce îți lipsește din palmares este o medalie la Jocurile Olimpice. Te vezi pe podium în 2028 la Los Angeles?

Bineînțeles că îmi doresc asta ca orice sportiv, dar voi lua totul pas cu pas. Vreau să mă bucur de toată călătoria și sper ca acolo să ajung în cea mai bună formă și să dau tot ce am mai bun!

6 medalii europene are în palmares Andreea Beatrice Ana, dintre care 3 de aur (Budapesta 2022, Zagreb 2023 și București 2024), una de argint (Bratislava 2025) și două de bronz (București 2019 și Varșovia 2021).

medalii europene are în palmares Andreea Beatrice Ana, dintre care 3 de aur (Budapesta 2022, Zagreb 2023 și București 2024), una de argint (Bratislava 2025) și două de bronz (București 2019 și Varșovia 2021). O medie mondială a cucerit, respectiv bronzul la Zagreb în 2025.

Dincolo de luptele propriu-zise, ce mai implică disciplina ta? Ce fel de antrenamente faci pentru a fi în cea mai bună formă fizică?

Antrenamentele noastre sunt foarte complexe. Facem și haltere, și alergare, și tot felul de jocuri de încălzire.

Marea calitate este și marele defect al campioanei

Cum te-ai descrie pe tine ca persoană? Mă refer la cele mai mari calități care te-au ajutat să faci performanță. Eventual și la defecte, dacă tu consideri că ai...

Îmi este foarte greu să vorbesc despre mine întotdeauna. Cred că sunt perfecționistă și o să consider asta o calitate, dar este și un defect. Uneori mă frustrez dacă nu îmi ies lucrurile așa cum îmi doresc, dar mă ajută să performez. Tot la calități aș pune și faptul că am fost mereu constantă în pregătire. Indiferent de rezultat, indiferent de o zi mai puțin bună, am continuat să îmi fac treaba și asta m-a adus în punctul în care mă aflu acum.

Ce alte pasiuni mai ai în afară de sport?

Nu prea am timp de hobbyuri pentru că sportul meu implică foarte mult timp. Dedic foarte mult timp pentru ceea ce fac. În timpul liber îmi place să mă relaxez, să beau cafea, să am grijă de mine, chestii de fete. Sunt pasionată de fashion. Cred că e puțin clișeic pentru că sunt fată. Nu fac nimic special, nu am niciun hobby special.

Te-ai fi văzut să faci performanțe asemănătoare într-un alt sport în afară de lupte sau într-un alt domeniu?

Îmi place să cred că aș fi făcut performanțe și într-un alt domeniu pentru că am un caracter puternic și sunt destul de ambițioasă, deci m-ar fi ajutat.

Te-ai gândit dacă ți-ar fi plăcut și altceva?

Am început să fac sport de foarte mică și nu am avut timp să mă gândesc la altceva. Și nici nu am încercat alte sporturi pentru că nu aveam foarte multe variante. În orașul din care provin nu prea se făceau multe sporturi. M-am născut la Mangalia. Nu știu ce altceva mi-ar fi plăcut să fac. Nu m-am gândit niciodată la o altă variantă. A fost singura variantă pentru mine.

5 medalii majore are în palmares Andreea Beatrice Ana ca sportivă U23: aurul mondial (Belgrad 2021) și european (Plovdiv 2022), argintul european (București 2023) și bronzul mondial (București 2018 și Budapesta 2019).

Ca luptătoare în România, o țară tradiționalistă, ai simțit că te-ai confruntat cu obstacole în drumul tău către succes? Bullying, discriminare etc.?

Nu am simțit niciodată asta sau probabil nu am dat atenție lucrurilor de acest fel. Nu cred că m-am confruntat cu asta.

Ai primit un semn din partea statului român referitor la premiul meritat pentru bronzul de la Mondiale sau pentru argintul de la Europene?

În momentul de față nu. Nu sunt singura care se află în această situație. Nu știu ce se întâmplă exact pentru că nu mă pricep, dar cred că lucrurile se vor îndrepta și vom primi ceea ce merităm pentru medaliile pe care le-am câștigat. Sper cel puțin! (n.r.- râde)

Ai un anumit mesaj pe care ai dori să îl transmiți public la începutul lui 2026?

Îi îndrum pe toți cei care fac sport să își urmărească obiectivele. Le doresc să fie sănătoși și să poată munci pentru ceea ce își doresc să obțină. Iar pe copii îi sfătuiesc să înceapă orice sport.