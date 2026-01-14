Massimiliano Allegri a purtat torța olimpică

Torţa traversează cele 110 provincii ale Italiei înainte de începerea JO de iarnă, programate pentru 6-22 februarie.

Allegri a mers alături de alţi voluntari prin oraşul Borgomanero, la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Milano.

Aproximativ 10.001 purtători de torţă au fost mobilizaţi pentru a purta flacăra, purtând uniforme albe cu un model roşu-galben care aminteşte de flacăra olimpică.

Însă fostul campion la schi fond, Silvio Fauner, se plânge că el şi alţi medaliaţi olimpici au fost excluşi. "Nu există respect pentru noi, campionii. Consider că este o insultă incredibilă", a declarat Fauner într-un interviu acordat marţi cotidianului sportiv La Gazzetta dello Sport.

"Reprezint 10 sportivi care au câştigat 35 de medalii olimpice, începând cu cele două echipe de ştafetă, cu aur în 1994 şi 2006... Nu am fost implicaţi câtuşi de puţin în nicio iniţiativă a Jocurilor Olimpice de iarnă din ţara noastră. Nici purtători de torţă, nici ambasadori, nici în vreun alt rol. Nimic", a spus el.

Organizatorii Jocurilor Olimpice au declarat, într-un comunicat, că Fauner a fost exclus deoarece deţinătorii de funcţii politice nu sunt luaţi în calcul. Fauner este viceprimarul oraşului Sappada, o staţiune de schi din Munţii Dolomiţi.

Într-o postare ulterioară pe Facebook, Fauner s-a plâns de dublu standard menţionând că un politician local s-a numărat printre purtătorii de torţă din Sicilia.

Ministrul italian al Infrastructurii, Matteo Salvini, care este puternic implicat în pregătirile pentru Jocurile Olimpice, şi ministrul Sportului, Andrea Abodi, au anunţat miercuri o "întâlnire urgentă" cu organizatorii Jocurilor pentru a aborda controversa iscată. Într-o declaraţie comună, aceştia au spus că doresc să facă lumină "asupra unor decizii foarte derutante".

Agerpres

