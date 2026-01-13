Oficialii clubului au decis instalarea norvegianului Bent Dahl pe banca tehnică și numirea fostei mari internaționale Mariana Târcă în funcția de director tehnic, decizii care confirmă plecarea actualului principal, Bogdan Burcea , către o altă forță a campionatului.

Dahl revine în Liga Florilor după un an și jumătate



Bent Dahl, care a fost în trecut și selecționer al Cehiei, este o cunoștință mai veche a publicului din România, după ce a pregătit-o pe SCM Râmnicu Vâlcea începând cu anul 2021. Nordicul s-a despărțit de gruparea vâlceană 7 noiembrie 2024.



Pe lângă aducerea lui Dahl, o mutare de impact pentru imaginea și strategia clubului este cooptarea Marianei Târcă. Fosta mare jucătoare a României va ocupa postul de director tehnic.

„Este o mare plăcere să mă aflu în primul rând, în noul colectiv. Am revenit unde-mi este inima și sufletul. (…) Mai am multe de spus în ceea ce privește handbalul. Ne-am propus să facem o evaluare corectă, de sus până jos, a secției de handbal și în sensul acesta să facem o strategie coerentă. Ne dorim foarte mult să ridicăm centrul de copii și junior acolo unde trebuie. Sunt convinsă că orașul și județul Brașov poate produce multe elemente de valoare. Este păcat, căci avem copiii buni și ei nu se regăsesc în lotul lărgit al echipei mari”, a declarat Mariana Târcă.

Bogdan Burcea, actualul tehnician al Coronei, nu va mai continua la Brașov și ar urma să preia Dunărea Brăila, potrivit news.ro, începând cu viitoarea ediție de campionat.

