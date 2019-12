RONALDO ESTE IN CADERE LIBERA! Cota INCREDIBILA la care a ajuns jucatorul lui Juventus si distanta URIASA dintre el si Messi

Cristiano Ronaldo are dificultati de adaptare in Serie A.

Portughezul a plecat de la Real Madrid in 2018, dupa castigarea ultimului trofeu Champions League si sa alaturat lui Juventus, in Serie A, pentru "o noua provocare" dupa cum declara chiar el. Insa, cifrele sale sunt departe de cele de la Real Madrid, iar prestatiile sale sunt departe de cele cu care si-a obisnuit fanii din perioada in care a fost la madrileni.

In acest sezon, Ronaldo a jucat 18 meciuri in tricoul lui Juventus si a reusit sa inscrie doar 9 goluri, departe de cifrele sale din anii trecuti. De asemenea, valoarea de piata a lui Cristiano Ronaldo a scazut drastic de cand a venit la Juventus. De la 100 de milioane de euro, Ronaldo a ajuns sa valoreze doar 75 de milioane, in timp ce adversarul sau, Lionel Messi valoreaza dublu, 150 de milioane, conform Transfermarkt.