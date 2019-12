"Messi nu este cel mai bun din istorie!" Declaratii INCREDIBILE ale unui fotbalist legendar care a fost coleg cu Messi la Barcelona! Ce a putut sa spuna

Brazilianul a fost intrebat daca il considera pe Lionel Messi ca fiind cel mai bun fotbalist din istorie, iar raspunsul acestuia a fost surprinzator pentru multi.

"Ma bucur ca a castigat Balonul de Aur, este prietenul meu, in plus este un etalon al Barcelonei. Nu imi plac comparatiile deoarece este dificil sa il numesti pe cel mai bun jucator din istorie. Acolo sunt Diego Maradona, Pele, Ronaldo...Nu as putea sa spun ca Messi este cel mai bun din istorie, insa da, este cel mai bun din aceasta epoca", a declarat Ronaldinho conform Sport.

Ronaldinho: "I’m glad for Messi(‘s 6th Ballon d’Or), he’s my friend and he’s a Barça icon. I don’t like comparisons because it’s hard to identify the best in history. There’s also Maradona, Pelé, Ronaldo. I can’t say Messi is the best in history, but of his era." [efe via md] pic.twitter.com/CPEFn1i0ZJ