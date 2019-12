Derby MARADONA! :) Primul meci oficial intre Napoli si Barcelona! FIARA Gattuso abia il asteapta pe Messi

Barca merge in haosul de la Napoli pentru optimile Champions League.

Vor fi primele meciuri oficiale intre cele doua echipe! Napoli e in cel mai prost moment din ultimii ani. Obisnuita sa tina aproape de campioana Juventus in Serie A, Napoli e acum abia pe 8 dupa 16 etape. Are deja 5 infrangeri si e la 11 puncte de zona Champions League a campionatului. Napoli tocmai l-a concediat pe Carlo Ancelotti. In locul sau a fost numit antrenor Gattuso!



Napoli - Barcelona e derby Maradona! Starul argentinian a jucat pentru ambele echipe. A stralucit mai intai la Barca, intre 1982 si 1984, apoi a trecut la Napoli, oras in care e zeu suprem. Maradona a stat in sudul Italiei pana in 1991.



Tabloul complet al optimilor de finala: