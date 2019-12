A trecut pe la Steaua si Rapid, iar acum SURPRINDE in Liga 2! Pase senzationale din partea pustiului care viseaza sa joace alaturi de Messi

Pozitia din clasament a lui Sportul Snagov nu este reprezentativa pentru jucatorii clubului.

Sportul Snagov se afla pe penultimul loc in clasamentul Ligii 2, cu doar 9 puncte obtinute, insa rezultatele negative reprezinta cumulul schimbarirlor prin care a trecut clubul de la inceputul sezonului pana in prezent. Jucatorii Snagovului au tinut piept echipelor puternice precum Rapid, Petrolul sau UTA si au impresionat prin prestatiile lor din meciuri.

Adrian Dorobantu (20 ani) este mijlocas la Sportul Snagov si are un procentaj de 90% pase reusite in Liga 2, desi este debutant. De asemenea, Dorobantu a contribuit decisiv la 4 din cele 9 puncte obtinute de echipa, prin doua pase exceptionale, ajutandu-si coechipierii sa inscrie. Visul sau este sa ajunga in Liga 1, iar idolul sau din copilarie este Ronaldinho, dupa cum declara chiar el.

"Idolul copilariei mele a fost Ronaldinho Gaucho. Il priveam la televizor si imediat cum vedeam o schema, ieseam afara cu mingea si incercam sa il imit, pana imi iesea. Cel mai important lucru pe care l-am invatat urmarindu-l este sa te bucuri de fotbal. Facea fotbalul sa para usor si mereu era cu zambetul pe buze", a declarat Adrian Dorobantu.

"Specialitatea casei" sunt pasele filtrante. Nu de putine ori a pus in pericol echipa adversa cu executiile sale precise, rezultatul numeroaselor ore de antrenament. "Scanteia din banda", dupa cum il numesc cei de la Snagov si-a inceput junioratul la Sportul Studentesc, cand avea doar 7 ani, trecand pe la echipe precum CSA, Progresul Spartac sau Rapid.

