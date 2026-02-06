Reacția lui Răzvan Burleanu după ce Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, după ce în urmă cu o zi Cristian Chivu a purtat torţa olimpică la Milano, că s-a bucurat foarte mult şi a fost mândru de faptul că un român face parte din Jocurile Olimpice.

“Ne-am bucurat foarte mult. Am fost mândri ca români să avem un român care să poată să fie parte din Jocurile Olimpice de iarnă. Mai mult decât atât, mai ales că Cristi Chivu este iubit, apreciat la Milano şi în întreaga Italie pentru performanţa pe care o face în momentul de faţă la Inter. Cred că dacă va câştiga Serie A, cu atât mai mult va fi bucuria, nu doar pentru fanii Inter ci şi pentru România. Să avem un antrenor la o echipă în top 5 şi care să aibă oportunitatea de a câştiga un campionat cu atât mai mult este extrem de important”, a spus Burleanu.