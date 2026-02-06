Fotbalistul a debutat pentru giuleșteni cu UTA, în etapa #23 din sezonul regulat al Superligii României, încheiat 2-1 pentru gruparea din Grant.

Apoi, a fost integralist cu ”U” în deplasarea de la Cluj, meci pierdut de Rapid, scor 1-2. Iar cu FC Hermannstadt (3-0) a intrat în actul secund.

Gâlcă a luat decizia după trei meciuri jucate de Moruțan la Rapid

Vineri seară are loc ”Primvs Derby”, Rapid - Petrolul, în Giulești, iar Olimpiu Moruțan a fost titularizat pentru a doua oară de Costel Gâlcă.

Gâlcă l-a trecut de data asta în flancul stâng al compartimentului median. În prima titularizare la Arad, Moruțan a jucat în trio-ul ofensiv, tot în partea stângă.

Surpriză uriașă în primul ”11” al lui Rapid

Pentru ”Primvs Derby”, Gâlcă l-a lăsat pe bancă pe Alexandru Dobre, căpitanul giuleștenilor. Decarul Petrila va fi vârf împins cu Petrolul, cel puțin asta indică foaia de joc.

Echipele de start în Rapid - Petrolul

Rapid: Iliev - Manea (cpt.), Pașcanu, Bolgado, Sălceanu - Grameni, Keita, Moruțan - Jambor, Petrila, Paraschiv

Rezerve: Aioani, Ciobotariu, Onea, Borza, Vulturar, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Christensen, Al. Dobre, Hazrollaj, Koljic

Antrenor: Constantin Gâlcă

Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp (cpt.), Soares - Veiga, Boțogan, Jyry, An. Dumitrescu - V. Gheorghe, Chică-Roșă, Dongmo

Rezerve: Krell, Șt. Rădulescu, Al. Mateiu, Prce, Rodrigues, Hanca, Grozav, Dumitrache, D. Paraschiv, Baldres, Dulca

Antrenor: Eugean Neagoe