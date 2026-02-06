În acest început de an, Federaţia Germană de Fotbal (DFB) anunța că va decide dacă va boicota sau nu Cupa Mondială 2026, organizată în această vară în mare parte în Statele Unite, după apelurile în acest sens, ca răspuns la ameninţările lui Donald Trump.

Germania nu boicotează Cupa Mondială 2026

Informația era comunicată la nivel oficial chiar de către secretarul de stat pentru sport, Christiane Schenderlein, într-un comentariu trimis prin e-mail către AFP, care a întrebat guvernul despre posibilitatea unui boicot al Cupei Mondiale organizate în Canada, Statele Unite şi Mexic (11 iunie - 19 iulie).

În contextul tensiunilor generate de dorinţa Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei şi de ameninţările cu majorarea taxelor vamale împotriva statelor europene care se opun acestui demers, au început să se audă în Germania, mare naţiune fotbalistică, primele voci care evocă un boicot – sau chiar o anulare – a Cupei Mondiale.

Acum însă, Germania a anunțat că nu va boicota prezența la Cupa Mondială!

”Conflictele politice ar trebui purtate pe terenul politic, iar sportul ar trebui să rămână sport”, a declarat Steffen Meyer, purtător de cuvânt al guvernului german.

Germania merge la Cupa Mondială 2026. Mesaj oficial

Ministrul sportului din Germania, Christiane Schenderlein, şi-a exprimat şi ea opinia în ziarul Süddeutsche Zeitung, amintind că ediţia 2026 a Cupei Mondiale se va desfăşura şi în Canada şi Mexic, nu doar în Statele Unite: „Nu susţin această opţiune deoarece sportul nu ar trebui folosit ca instrument”, a spus ea.

La sfârşitul lunii ianuarie, Sepp Blatter, fost preşedinte FIFA, a reiterat apelul unui proeminent avocat elveţian anticorupţie de a „evita Statele Unite” în această vară.