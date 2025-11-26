Brazilianul era nemulțumit de numărul de minute primite la Real Madrid. Situația nu s-a schimbat nici după ce Xabi Alonso a preluat echipa, astfel că sud-americanul a rămas, în continuare, rezervă.



Rodrygo e dorit de Arsenal



Chiar și așa, a bifat 17 partide, dar cifrele sale din postura de rezervă nu au fost excelente. A bifat doar trei pase decisive, iar acum, înainte de perioada de mercato din iarnă, se discută din nou posibilitatea unui transfer.



Arsenal, liderul din Premier League, ar fi gata să-l transfere pe Rodrygo de la Real Madrid. Pentru asta, ”tunarii” sunt gata să ofere și 80 de milioane de euro pentru a-i convinge pe șefii de pe ”Bernabeu” să renunțe la brazilianul cu contract până în 2028, scrie Fichajes.



Rămâne de văzut dacă suma pusă la bătaie de londonezi este pe placul celor de la Real Madrid. Oricum, Arsenal nu este singura echipă interesată de Rodrygo. Pe listă ar mai fi rivalele Tottenham și Liverpool.



Real Madrid rămâne lider în La Liga



Real Madrid a făcut încă un pas greșit în lupta pentru titlu cu Barcelona. „Los Blancos” au ajuns la a doua partidă consecutivă fără succes în La Liga, după egalul 2-2 cu Elche din etapa a 13-a. Anterior au obținut o altă remiză, tot în deplasare, 0-0 cu Rayo Vallecano.



„Los Blancos” reușesc să se mențină pe primul loc în La Liga, la finalul rundei a 13-a. Au ajuns la 32 de puncte, cu unul mai mult decât eterna rivală Barcelona.

