E-MIL prezintă Pastila de Sport

*FCSB, probleme mari. Campioana României a plecat, la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie de joi din Europa League cu un lot din care lipsesc șase jucători. Sport.ro prezintă lista fotbaliștilor indisponibili pentru următoarea partidă europeană a roș-albaștrilor.

*Dinamo, un necaz nu vine singur. Echipa lui Kopic, printre favoritele la titlu, se confruntă cu probleme mari pe finalul anului. Din acest motiv, bucureștenii riscă să aibă de suferit din cauza regulii Under 21. Sport.ro explică pericolul care prinde contur pentru Dinamo, înaintea derby-ului cu FCSB.

*Real Madrid, în pragul exploziei. Liderul din Spania are trei meciuri la rând fără victorie, iar această serie trădează tensiunile din cadrul lotului. Sport.ro dezvăluie culisele unei situații explozive, care a creat mai multe tabere în vestiar și a pus în pericol postul antrenorului Xabi Alonso.

