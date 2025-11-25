Brazilianul Vinicius ar refuza să-şi prelungească acordul cu Real Madrid până când relaţiile sale cu antrenorul său, Xabi Alonso, nu se vor normaliza.

Atacantul brazilian l-ar fi informat pe preşedintele Florentino Perez despre această decizie. Deşi are contract cu clubul spaniol până în iunie 2027, atacantul sud-american nu ar fi tentat să-şi prelungească acordul. Cel puţin, nu pentru moment!

Potrivit The Athletic, citat de news.ro, în cadrul unei discuţii cu preşedintele Florentino Perez, luna trecută, Vinicius ar fi indicat că exclude prelungirea contractului, atât timp cât relaţiile sale cu antrenorul Xabi Alonso rămân tensionate.

A „erupt“ în timpul derby-ului cu Barcelona

În timp ce internaţionalul brazilian şi oficialii Realului începuseră discuţiile pentru o posibilă prelungire a acordului actual, la începutul anului, Vinicius părea mai iritat ca oricând, chiar nervos, sub comanda succesorului lui Carlo Ancelotti. Fotbalistul şi-a manifestat de mai multe ori furia, în urma deciziilor lui Xabi Alonso. Totul a culminat, atunci când spaniolul a decis să-l înlocuiască pe Vinicius în timpul meciului cu Barcelona: „Mereu eu, părăsesc echipa, mai bine plec!”.

Tensiunile dintre Vinicius şi Xabi Alonso au continuat să crească în ultimele săptămâni.

Potrivit The Athletic, brazilianul ar avea sentimentul că este tratat în mod nedrept de fostul antrenor al Bayer Leverkusen. Xabi Alonso s-a exprimat de mai multe ori cu privire la tensiunile cu atacantul său. Duminică seara, el nu a scăpat de o nouă întrebare, după ce l-a lăsat pe brazilian pe bancă la începutul meciului cu Elche (n.r. - Vinicius a intrat, în minutul 57).

„Am discutat despre asta. Discutăm des despre asta. El înţelege. Ştia ce rol poate juca. Astăzi, nu suntem mulţumiţi (n.r. de rezultat: 2-2), dar toţi abia aşteptăm să revenim pe drumul cel bun”, a declarat tehnicianul spaniol.

