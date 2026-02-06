FOTO ȘI VIDEO ”Dobre, Dobre!” Cum au fost întâmpinați rapidiștii înainte de ”Primvs Derby”

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid - Petrolul este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.

TAGS:
RapidPetrolul PloiestiSuperligaGiulestisuporteriFani
Din articol

Giuleștenii primesc vizita ”lupilor galbeni” în Grant, în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României. Dacă bate în ”Primvs Derby”, Rapid trece pe primul loc în clasament, peste Universitatea Craiova.

”Dobre, Dobre!” Cum au fost întâmpinați rapidiștii înainte de ”Primvs Derby”

  • Vlcsnap 2026 02 06 18h42m32s664
×
Dobredobre
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Corespondenți Pro TV

Rapidiștii au ajuns cu aproximativ o oră și jumătate înainte de startul meciului la stadionul din Giulești. Fotbaliștii și staff-ul tehnic au fost întâmpinați de suporteri.

În clasament, Rapid ocupă poziția secundă cu 48 de puncte, cu 14 victorii, șase rezultate de egalitate și cinci eșecuri înregistrate în 25 de etape.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești se situează pe locul al 12-lea cu 24 de puncte. Cinci victorii, nouă remize și 11 înfrângeri au consemnat ”lupii” până acum.

  • În tur, Petrolul Ploiești - Rapid București s-a încheiat 0-1
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Transfer ratat de Cristi Chivu! A refuzat-o pe Inter, dar a semnat tot în Serie A
Transfer ratat de Cristi Chivu! A refuzat-o pe Inter, dar a semnat tot în Serie A
ULTIMELE STIRI
Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca
Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca
Emma Răducanu câștigă semifinala-maraton „în stil Tarantino”, de aproape 3 ore, de la Transylvania Open: prima finală de la US Open 2021 încoace
Emma Răducanu câștigă semifinala-maraton „în stil Tarantino”, de aproape 3 ore, de la Transylvania Open: prima finală de la US Open 2021 încoace
Rapid - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro. Dacă bat în ”Primvs Derby”, giuleștenii trec pe primul loc!
Rapid - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro. Dacă bat în ”Primvs Derby”, giuleștenii trec pe primul loc!
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Au dat lovitura și au adus un fost jucător al lui Watford! CFR Cluj a anunțat transferul
Au dat lovitura și au adus un fost jucător al lui Watford! CFR Cluj a anunțat transferul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Gigi Becali, decizie majoră în privința portarului Matei Popa: „Trebuie să se facă dreptate”

Gigi Becali, decizie majoră în privința portarului Matei Popa: „Trebuie să se facă dreptate”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”



Recomandarile redactiei
Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca
Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca
Rapid - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro. Dacă bat în ”Primvs Derby”, giuleștenii trec pe primul loc!
Rapid - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro. Dacă bat în ”Primvs Derby”, giuleștenii trec pe primul loc!
Emma Răducanu câștigă semifinala-maraton „în stil Tarantino”, de aproape 3 ore, de la Transylvania Open: prima finală de la US Open 2021 încoace
Emma Răducanu câștigă semifinala-maraton „în stil Tarantino”, de aproape 3 ore, de la Transylvania Open: prima finală de la US Open 2021 încoace
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”
Dennis Politic a anunțat ce va face din vară. Ce se întâmplă cu FCSB: „Nu regret nimic!”
Dennis Politic a anunțat ce va face din vară. Ce se întâmplă cu FCSB: „Nu regret nimic!”
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!