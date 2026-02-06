”Dobre, Dobre!” Cum au fost întâmpinați rapidiștii înainte de ”Primvs Derby”

Giuleștenii primesc vizita ”lupilor galbeni” în Grant, în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României. Dacă bate în ”Primvs Derby”, Rapid trece pe primul loc în clasament, peste Universitatea Craiova.

Rapid - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro. Dacă bat în ”Primvs Derby”, giuleștenii trec pe primul loc!

Emma Răducanu câștigă semifinala-maraton „în stil Tarantino”, de aproape 3 ore, de la Transylvania Open: prima finală de la US Open 2021 încoace

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca

Foto: Corespondenți Pro TV

Rapidiștii au ajuns cu aproximativ o oră și jumătate înainte de startul meciului la stadionul din Giulești. Fotbaliștii și staff-ul tehnic au fost întâmpinați de suporteri.

În clasament, Rapid ocupă poziția secundă cu 48 de puncte, cu 14 victorii, șase rezultate de egalitate și cinci eșecuri înregistrate în 25 de etape.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești se situează pe locul al 12-lea cu 24 de puncte. Cinci victorii, nouă remize și 11 înfrângeri au consemnat ”lupii” până acum.