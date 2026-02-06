Giuleștenii primesc vizita ”lupilor galbeni” în Grant, în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României. Dacă bate în ”Primvs Derby”, Rapid trece pe primul loc în clasament, peste Universitatea Craiova.
FOTO ȘI VIDEO ”Dobre, Dobre!” Cum au fost întâmpinați rapidiștii înainte de ”Primvs Derby”
Rapid - Petrolul este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
Foto: Corespondenți Pro TV
Rapidiștii au ajuns cu aproximativ o oră și jumătate înainte de startul meciului la stadionul din Giulești. Fotbaliștii și staff-ul tehnic au fost întâmpinați de suporteri.
În clasament, Rapid ocupă poziția secundă cu 48 de puncte, cu 14 victorii, șase rezultate de egalitate și cinci eșecuri înregistrate în 25 de etape.
De cealaltă parte, Petrolul Ploiești se situează pe locul al 12-lea cu 24 de puncte. Cinci victorii, nouă remize și 11 înfrângeri au consemnat ”lupii” până acum.
- În tur, Petrolul Ploiești - Rapid București s-a încheiat 0-1
