Unul dintre cele mai mari cluburi din istoria fotbalului implineste astazi 118 ani! Istoricul lui Real Madrid si palmaresul impresionant

Cel mai titrat club din Spania si din Champions League implineste azi 118 ani.

Real Madrid s-a infiintat in data de 6 martie 1902. In anul 1905, la doar 3 ani de la infiintare reusea sa castige Cupa Spaniei in fata celor de la Athletic Bilbao, acesta fiind primul lor trofeu din istorie.

Pentru cucerirea primului titlu au mai avut de asteptat pana in 1932, iar prima Cupa a Campionilor a ajuns la Madrid in 1956. Dupa primul succes continental, au urmat inca 4 la rand, "albii" fiind singurii din istorie care au castigat Cupa Campionilor Europeni de 5 ori consecutiv.

Primul gol din istoria lui Real Madrid a fost marcat de un englez, Artur Johnson, cel care reusea sa puncteze pe 13 mai 1902, intr-un Barcelona-Real Madrid, incheiat cu scorul de 3-1 pentru catalani.

"Los Blancos" se pot lauda si cu performante in istoria recenta. Real Madrid este primul club din istorie care a castigat Liga Campionilor in noul format de 3 ori consecutiv, in urma succeselor din 2016, 2017 si 2018.

Palmaresul lui Real Madrid:

La Liga x 33

Cupa Spaniei x 19

Supercupa Spaniei x 11

Champions League x 13

Supercupa Europei x 4

Campionatul Mondial al Cluburilor x 4

Cupa UEFA x 2

???????? ¡Hoy cumplimos 1⃣1⃣8⃣ años de historia!

???? ¿Cuál ha sido tu mejor momento como madridista? ????#RealMadrid pic.twitter.com/d5lEsLORGN — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 6, 2020

