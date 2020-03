Lovitura de gratie pe care ar fi putut sa le-o da Barcelona! Ce jucator de la Real Madrid ar fi trebuit sa vina pe Camp Nou dupa accidentarea lui Dembele

Barcelona ar fi putut transfera un jucator de la Real Madrid.

Barcelona a fost invinsa de Real Madrid in EL Clasico, dupa golurile marcate de Vinicius si Mariano Diaz. Dupa accidentarea lui Dembele, Fedaratia spaniola le-a permis catalanilor sa mai transfere un jucator si au fost la un pas de o mutare spectaculoasa. Potrivit celor de la Fichajes.net, Barcelona ar fi vrut sa il transfere pe marcatorul golului doi in Clasico, Mariano Diaz.

Mutarea ar fi urmat sa se faca la solicitarea lui Quique Setien, antrenorul catalanilor, insa in cele din urma, Barcelona a renuntat la acest transfer si nu a inaintat vreo oferta catre Real Madrid. Pana la urma, catalanii l-au transferat pe Braithwaite de la Leganes.

Mariano Diaz a jucat doar doua minute in meciul cu Barcelona, insa i-a fost de ajuns pentru a-i da lovitura de gratie trupei lui Setien in prelungirile meciului. Diaz este neglijat de Zidane si nu prinde foarte multe minute la Real Madrid, de multe ori nefiind inclus in lot, iar cel mai probabil la vara acesta va pleca de pe Bernabeu.

Real Madrid Barcelona Mariano Diaz