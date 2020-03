Transfer INCREDIBIL pentru Craiu, fost capitan la tineretul lui Real Madrid! Unde a ajuns sa joace romanul comparat cu Modric

Craiu si-a incercat norocul in Romania, dar nu i-a iesit.

Mijlocasul de 21 de ani a fost in pregatire cu FC Voluntari. Teja nu l-a pastrat in echipa, asa ca Nicusor, fost capitan la grupele de juniori ale lui Real Madrid, a inceput sa-si caute echipa in strainatate. Craiu a semnat cu Ursus Varsovia, echipa din liga a 4-a poloneza! Clubul n-o duce prea bine in acest sezon. E abia pe locul 14 si tremura pentru evitarea retrogradarii!

Craiu a fost unul dintre cele mai bune produse ale academiei lui Real Madrid, insa doua accidentari grave la genunchi i-au oprit progresul. Fost international de juniori al Romaniei, Craiu a mai trecut si pe la Villareal.

"Imi doresc foarte mult sa ajung fotbalist profesionist, sa joc in La Liga si sa joc la un turneu final cu Romania. Visul meu este sa joc la un Mondial", spunea Craiu in 2018, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Real Madrid Nicusor Craiu