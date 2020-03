Top 10 cele mai neinspirate transferuri din istoria lui Real Madrid! Gareth Bale, lovitura de CRISTAL a Madridului: cine completeaza lista

Real are bani si vrea TOTUL in fotbal. Presedintii de pe Bernabeu au cautat mereu nume noi pentru 'galaxia' de la Madrid.

N-au fost mereu cei mai inspirati. Desi banii s-au dus cu sutele de milioane, Real n-a nimerit doar la tinta.

www.sport.ro iti prezinta un top 10 al celor mai neinspirate achizitii facute de "albi" in istoria recenta!

Gareth Bale

Galezul a fost adus pe Bernabeu in anul 2013, la insistentele lui Carlo Ancelotti. Real a scos 100 de milioane de euro pentru transferul sau si l-a pus langa Ronaldo in topul celor mai scumpi jucatori din istorie. Evolutiile lui Bale nu au justificat decat rar suma platita pentru el, iar Florentino Perrez a incercat in repetate randuri sa il vanda. Bale s-a accidentat de nu mai putin de 25 de ori in perioada petrecuta pe Bernabeu. In 2019, a fost la un pas de a ajunge la Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu, insa afacerea a picat in ultimul moment. Bale era in China pentru vizita medicala cand a aflat ca trebuie sa revina la Madrid.

James Rodríguez

Evolutiile fantastice de la Campionatul Mondial din 2014 i-au convins pe madrileni sa il cumpere pe James. Pentru transferul lui, Real Madrid i-a platit lui Monaco 75 de milioane de euro. In primii 3 ani petrecuti pe Bernabeu, James nu a reusit sa devina un jucatorul decisiv de care echipa avea nevoie, astfel ca, in 2017, a fost imprumutat la Bayern Munich. Dupa doi ani petrecuti in Germania, sud-americanul s-a intors la Madrid , dar e in afara planurilor lui Zinedine Zidane.

Kaká

Fostul 'Balon de Aur" a fost transferat de la AC Milan pentru 65 de milioane de euro. In tricoul lui Real Madrid, brazilianul nu a mai stralucit, asa cum o facuse la Milan sau in nationala Braziliei. Dupa 4 ani petrecuti pe Bernabeu, Kaka s-a intors la Milan pentru doar 10 milioane de euro.

Arjen Robben

Inainte sa devina legenda lui Bayern, Arjen a fost in curtea lui Real Madrid. In 2007, Robben era cumparat de la Chelsea pentru 35 de milioane de euro. Evolutiile modeste si accidentarile dese i-au facut pe madrileni sa il vanda dupa doar doua sezoane la Bayern Munich, contra sumei de 30 de milioane de euro.

Wesley Sneijder

Transferat tot in 2007 de la Ajax Amsterdam pentru 27 de milioane de euro, Sneijder n-a primit increderea dorita pe Bernabeu. Dupa 2 ani, a fost vandut la Inter Milano pentru 25 de milioane de euro.

Robinho

Considerat unul dintre cei mai talentati brazilieni ai generatiei sale, Robinho nu a reusit sa se impuna la Real Madrid. Atacantul a fost transferat de la Santos in 2005 pentru 25 de milioane de euro. In 2008, Robinho era transferat la City pentru 43 de milioane de euro, fiind prima mare achizitie a seicilor din Emirate.

Fábio Coentrão

Fundasul portughez a fost adus la insistentele lui Mourinho in 2011, de la Benfica, in schimbul a 30 de milioane de euro. Dupa 4 ani petrecuti pe Bernabeu, oficialii clubului au decis sa il imprumute la Monaco, apoi sa-l cedeze temporar la Sporting. In 2018, Coentrao a fost cedat definitiv la Rio Ave pe 5 milioane.

Danilo

Brazilianul este inca un exemplu de fundas care nu a facut fata la Real Madrid. In 2015, era cumparat de la Porto cu 31 de milioane de euro. Madrilenii au decis sa il vanda dupa 2 ani, astfel ca brazilianul ajungea la Manchester City sub comanda lui Guardiola, in schimbul a 30 de milioane.

Nicolas Anelka

Francezul nici nu a apucat sa se bucure cum trebuie de aerul din peninsula Iberica. In 1999, era cumparat de la Arsenal pentru 35 de milioane de euro, pentru ca dupa doar un an sa fie trimis la PSG pentru 34 de milioane.

Nuri Sahin

Turcul a fost transferat de la Dortmund cu 20 de milioane de euro. Sahin este o afacere in care Real Madrid a iesit pe minus. Dupa doar un an pe Bernabeu, Sahin era imprumutat la Liverpool pe 2 ani. Dupa finalizarea perioadei de imprumut, mijlocasul turc s-a intors la Madrid, insa oficialii clubului au hotarat sa il cedeze definitiv inapoi la Dortmund pentru 15 milioane de euro.

