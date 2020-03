Soc in Spania! Zidane poate fi demis de la Real Madrid! Clubul a luat deja legatura cu un posibil inlocuitor

Florentino Perez poate aduce un nou antrenor in vara.

Real Madrid l-a contactat pe Mauricio Pochettino pentru o posibila venire la Real Madrid in aceasta vara, anunta Indepedent. "Galacticii" au redevenit lideri in La Liga, dupa victoria cu 2-0 in fata rivalilor de la Barcelona.

Chiar si asa, Real Madrid nu traverseaza o forma impresionanta. Echipa lui Zidane a fost eliminata din Copa del Rey de Real Sociedad si a pierdut mansa tur a optimilor de Champions League impotriva lui Manchester City, scor 2-1. Astfel, Florentino Perez ia in considerare inlocuirea antrenorului care a adus 3 trofee de Champions League in primul sau mandat ca antrenor al "galacticilor".

Conducerea lui Real Madrid l-a luat in calcul pe Pochettino si in trecut, insa aducerea argentinianului pe Bernabeu a fost blocata de contractul acestuia cu Tottenham.

Mauricio Pochettino nu a castigat niciun trofeu in cariera de antrenor, dar a impresionat dupa ce a ajuns cu Tottenham in finala de Champions League, in 2019. Clubul londonez a pierdut atunci in fata lui Liverpool.